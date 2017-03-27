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В Беларуси идут суды над задержанными в День Воли

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  • 27.03.2017, 14:26
ФОТО: REUTERS

(обновляется) Правозащитники сообщают о почти сотне судебных процессов над участниками протестов.

Сегодня в судах Минска и других городов Беларуси рассматриваются административные дела задержанных участников Дня Воли 25 марта и акций протеста 26 марта, сообщает сайт nn.by.

11:30

34-летнего Павла Старовойтова, работника автомойки, сегодня осудили на 10 суток в суде Московского района; свидетелей по делу не было.

На него составили протокол по ч.3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка проведения массового мероприятия, повторно). Недавно ему уже присудили штраф в размере 15 базовых за акцию возле Куропат.

— Принимал участие в несанкционированной акции, которая проводилась без разрешения Мингорисполкома, что выразилось в присутствии в составе группы граждан, выкрикивании лозунгов «Жыве Беларусь», выражении несогласия с налоговой политикой государства, — зачитала суть обвинения судья.

Яне Безлюдовой, внучке активистки Нины Богинской, присудили штраф 30 базовых (690 рублей).

Активистке и режиссеру Ольге Николайчик — 10 суток.

Активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова судья Советского района Марина Федорова приговорила к максимальному на данный момент наказанию – 25 суткам ареста.

Максим Ковалев — 30 базовых (690 рублей).

Ольга Рощина, гражданка России — 13 суток.

Фото: Радио «Свабода»

Судом Ленинского района Руслан Терещенко осужден на 15 суток.

Артему Черняку присудили 12 суток.

Россиянин Алексей Полихович, который раньше отсидел 3 года и 3 месяца по делу Болотной площади, приговорен судом Октябрьского района к 12 суткам ареста.

Артем Линник — 30 базовых (690 рублей)

Александра Спирина — штраф 25 базовых (575 рублей).

В. Фильченко, ст. 17.1 — штраф 92 рубля.

Анастасия Кухта — штраф 69 руб.

Дмитрий Гапонов, ст 17.1, говорил, что за «русский мир», получил 10 суток.

Александр Красочка — штраф 230 рублей.

Дмитрий Демидов — 10 базовых (230 рублей).

П. Самодуров — 25 базовых.

Наталья Бордак — 7 суток.

Павел Лях — 11 суток.

Николай Бурый — 10 базовых.

Роман Протасевич — 10 суток

Иван Орешков — штраф 115 рублей.

Д. Мишаковский — 5 суток.

Юрий Смирнов — 25 базовых (575 рублей)

Дмитрий Шилак — 25 базовых (575 рублей)

А. Госенков — 25 базовых (575 рублей)

Я. Габа — 10 суток

С. Вильковский — 20 базовых (460 рублей)

Алексей Шелудков — 27 базовых.

Дмитрий Лабунов — 20 базовых.

А.Ситько — 10 суток.

И. Толкач — штраф 60 рублей

Петр Рябушко — 5 суток

Александр Попок — 29 базовых.

Сергей Кваченок — 10 суток.

Алексей Шелутко — 27 базовых.

Анатолий Фролов — 10 базовых.

Анатолий Фролов

Гомель

Наталья Щукина — 12 базовых величин.

Алла Романчик — 18 базовых величин.

Суд Центрального района: (привезли 20 человек)

Ковалгин Дмитрий

Рымашевский Виталий

Сильченко Дмитрий

Садовский Денис — ст. 23.34 КоАП

Суд Московского района:

Старовойтов Петр (ст. 23:34)

Вильковский С. — 17.1 КоАП

Суд Ленинского района:

Рудаков Виталий

Белоус Павел

Терещенко Р.

Мищенко Р.

Тарароев Д, ст. 17.1 и 23.34 КоАП

Суд Советского района: (доставили 13 человек)

Батура Евгений (суд за Куропаты)

Кастилянченко Марина — ст. 23.4 КоАП

Леонид Кулаков — ст. 23:34

Захаревич Дмитрий — ст. 23:34

Спирин А.

Шелудко Л.

Лабунов Д.

Смирнов Юрий

Жигалов М. — 23:34

Расчетин А. С, ст 23.34 КоАП

Самодуров П.В., ст. 23.34 КоАП

Пожарная А.В., ст 23.34 и 23.4, судья Крукович

Суд Заводского района:

Хмелевский Юрий — ст 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Судья Елена Некрасова

Фильченков В., ст 17.1 КоАП, судья Елена Некрасова

Суд Октябрьского района:

Курец Александр

Соколовский

Полихович

Губич О.

Славников Н.

Михеенков

Агарок С.

Ковалев М.

Гриневич Т.

Михневич Н., ст 23.34 КоАП

Черняк А., ст 23.34 КоАП


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