В Беларуси идут суды над задержанными в День Воли

В Беларуси идут суды над задержанными в День Воли5
- 27.03.2017, 14:26
(обновляется) Правозащитники сообщают о почти сотне судебных процессов над участниками протестов.
Сегодня в судах Минска и других городов Беларуси рассматриваются административные дела задержанных участников Дня Воли 25 марта и акций протеста 26 марта, сообщает сайт nn.by.
11:30
34-летнего Павла Старовойтова, работника автомойки, сегодня осудили на 10 суток в суде Московского района; свидетелей по делу не было.
На него составили протокол по ч.3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка проведения массового мероприятия, повторно). Недавно ему уже присудили штраф в размере 15 базовых за акцию возле Куропат.
— Принимал участие в несанкционированной акции, которая проводилась без разрешения Мингорисполкома, что выразилось в присутствии в составе группы граждан, выкрикивании лозунгов «Жыве Беларусь», выражении несогласия с налоговой политикой государства, — зачитала суть обвинения судья.
Яне Безлюдовой, внучке активистки Нины Богинской, присудили штраф 30 базовых (690 рублей).
Активистке и режиссеру Ольге Николайчик — 10 суток.
Активиста «Европейской Беларуси» Леонида Кулакова судья Советского района Марина Федорова приговорила к максимальному на данный момент наказанию – 25 суткам ареста.
Максим Ковалев — 30 базовых (690 рублей).
Ольга Рощина, гражданка России — 13 суток.
Судом Ленинского района Руслан Терещенко осужден на 15 суток.
Артему Черняку присудили 12 суток.
Россиянин Алексей Полихович, который раньше отсидел 3 года и 3 месяца по делу Болотной площади, приговорен судом Октябрьского района к 12 суткам ареста.
Артем Линник — 30 базовых (690 рублей)
Александра Спирина — штраф 25 базовых (575 рублей).
В. Фильченко, ст. 17.1 — штраф 92 рубля.
Анастасия Кухта — штраф 69 руб.
Дмитрий Гапонов, ст 17.1, говорил, что за «русский мир», получил 10 суток.
Александр Красочка — штраф 230 рублей.
Дмитрий Демидов — 10 базовых (230 рублей).
П. Самодуров — 25 базовых.
Наталья Бордак — 7 суток.
Павел Лях — 11 суток.
Николай Бурый — 10 базовых.
Роман Протасевич — 10 суток
Иван Орешков — штраф 115 рублей.
Д. Мишаковский — 5 суток.
Юрий Смирнов — 25 базовых (575 рублей)
Дмитрий Шилак — 25 базовых (575 рублей)
А. Госенков — 25 базовых (575 рублей)
Я. Габа — 10 суток
С. Вильковский — 20 базовых (460 рублей)
Алексей Шелудков — 27 базовых.
Дмитрий Лабунов — 20 базовых.
А.Ситько — 10 суток.
И. Толкач — штраф 60 рублей
Петр Рябушко — 5 суток
Александр Попок — 29 базовых.
Сергей Кваченок — 10 суток.
Алексей Шелутко — 27 базовых.
Анатолий Фролов — 10 базовых.
Гомель
Наталья Щукина — 12 базовых величин.
Алла Романчик — 18 базовых величин.
Суд Центрального района: (привезли 20 человек)
Ковалгин Дмитрий
Рымашевский Виталий
Сильченко Дмитрий
Садовский Денис — ст. 23.34 КоАП
Суд Московского района:
Старовойтов Петр (ст. 23:34)
Вильковский С. — 17.1 КоАП
Суд Ленинского района:
Рудаков Виталий
Белоус Павел
Терещенко Р.
Мищенко Р.
Тарароев Д, ст. 17.1 и 23.34 КоАП
Суд Советского района: (доставили 13 человек)
Батура Евгений (суд за Куропаты)
Кастилянченко Марина — ст. 23.4 КоАП
Леонид Кулаков — ст. 23:34
Захаревич Дмитрий — ст. 23:34
Спирин А.
Шелудко Л.
Лабунов Д.
Смирнов Юрий
Жигалов М. — 23:34
Расчетин А. С, ст 23.34 КоАП
Самодуров П.В., ст. 23.34 КоАП
Пожарная А.В., ст 23.34 и 23.4, судья Крукович
Суд Заводского района:
Хмелевский Юрий — ст 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Судья Елена Некрасова
Фильченков В., ст 17.1 КоАП, судья Елена Некрасова
Суд Октябрьского района:
Курец Александр
Соколовский
Полихович
Губич О.
Славников Н.
Михеенков
Агарок С.
Ковалев М.
Гриневич Т.
Михневич Н., ст 23.34 КоАП
Черняк А., ст 23.34 КоАП