80-летний поэт, сбежавший из автозака: Я пойду на все наши акции вместе с дочерьми 1 27.03.2017, 19:53

Ян Гриб

Несмотря на возраст и на перенесенный инфаркт, Ян Гриб обещает снова выходить на акции.

Ян Гриб, 80-летний белорусский поэт вместе с дочерью пошел на акцию 25 марта в Минске. А вместо шествия и праздника увидел жесткий разгон мирных граждан.

Не выдержав зрелища беспричинного насилия над белорусами, Ян Гриб обратился к офицеру, стоявшему рядом. В ответ оказался в автозаке рядом с другими задержанными. Когда их начали переводить из автозака, поэт воспользовался моментом замешательства и счастливо скрылся.

Ян Гриб рассказывает belsat.eu о моменте своего задержания:

«Нашелся молодой резвый парень, который рванул в открытые двери, включил всю свою скорость и за ним бросились омоновцы вдогонку. И между омоновцами образовалась такая дыра большая и суета. А я же охотник, я хитрый. Я в эту дыру тихонько пробрался… отошел и думаю, чтобы за мной не погнались, я буду сильно хромать. И начал хромать, а сам оглядываюсь — нет, не побежали», — рассказывает Ян Гриб.

Дочь поэта обошла стороной забава покататься в автозаке.

Дети поэта с детства ходят вместе с ним на уличные акции и носят бело-красно-белые флаги. Однажды девочки даже спасли его от насилия. На одной из акций в 90-е годы милиционер собирался ударить поэта дубинкой по голове.

Ян Гриб о своем опыте участия в уличных акциях:

«У моей Танюшки была сетка с молоком, и она этой сеткой милиционера огрела и говорит: Это мой отец! Что ты делаешь! И он сжался, ведь это же дети, а он все же человек, несмотря на шлем и нашивки».

Не пугают поэта ни милиционеры в масках и со щитами, ни перспектива быть заброшенным в автозак. Несмотря на возраст и на перенесенный инфаркт, он обещает снова выходить на акции.

«Я хоть полумертвый буду, но пойду. Меня не запугать, разве что убить. Я пойду на любые наши акции, и дочушкам скажу, чтобы ходили».

Ян Гриб родился в 1936 году, печатался в периодике, издал сборник стихов «На сваёй зямлі». Охотник и поэт, он также является организатором фестивалей белорусской культуры.