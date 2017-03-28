Как белорус из-под Городка стал героем Первой мировой и знаменитым археологом 1 28.03.2017, 12:55

ИВАН ВАЩИЛО С МИХАИЛОМ ТКАЧЁВЫМ

Интересные факты про Ивана Ващило – отчаянного воина и путешественника и талантливого ученого.

27 марта 1899 года на хуторе возле деревни Дорохи Городокского района родился Иван Арефьевич Ващило. Долгое время имя этого человека не было известно. По крупицам информацию об Иване Арефьевиче собирал известный краевед Николай Пивовар, пишет vkurier.by.

На основе найденных Николаем Васильевичем материалов мы предлагаем 5 интересных фактов про нашего земляка.

Факт 1. Полный Георгиевский кавалер

Когда началась Первая мировая война, Ивану Ващило исполнилось всего пятнадцать лет, он даже не успел окончить школу.

Подросток три раза сбегал на фронт, но полиция возвращала его в семью. На четвертый раз ему повезло, и он стал «сыном полка» в 50-м Сибирском стрелковом полку 13-й Сибирской стрелковой дивизии. А уже в конце октября 1914 года Ивана на правах добровольца записали в 1-ю роту, в команду разведчиков, в составе которой он и прошел всю войну.

Вскоре Ващило получил чин младшего унтер-офицера, а за проявленный героизм был награжден двумя Георгиевскими крестами 4-й и 3-й степени.

Выздоровев после тяжелого ранения в голову, Иван вернулся в строй и получил повышение в звании – чин старшего унтер-офицера и стал исполнять обязанности фельдфебеля группы разведчиков. На тот момент ему было всего 16 лет.

Иван Ващило

Фото из статьи Николая Пивовара в журнале “Беларуская думка

В мае 1915 года Иван Ващило был ранен во второй раз, а за проявленную храбрость при взятии форта «Слава» его представили к награждению Георгиевским крестом 2-й степени. Но, согласно личному распоряжению императора, Ивану Ващило вручили сразу Георгиевский крест 1-й степени. Так за годы Первой мировой войны наш земляк стал полным Георгиевским кавалером, получил он и другие награды, в том числе и иностранные.

После окончания Петергофской школы прапорщиков в 1916 году, Ивану присвоили первое офицерское звание – прапорщика, затем он стал штабс-капитаном, а осенью 1917 года уже исполнял обязанности коменданта полка.

Факт 2. От Сибири до Китая

В 1918 году Иван Ващило решил отправиться в Америку, но средств хватило добраться только до Владивостока. Уже в сентябре 1918 года Иван Арефьевич поступил в Отдельный маньчжурский отряд атамана Семенова, где в чине штабс-капитана служил в автомобильной роте.

Затем была учеба в Курганской авиационной школе и служба в 10-ом авиационном отряде. После тяжелого ранения выехал в Читу, где также служил в Белой армии.

После поражения «белых» в Сибири наш земляк оказался в Китае. В 1825 году Иван Ващило поступил добровольцем в русскую группу генерала К. Нечаева, сформированную из белоэмигрантов при Шаньдунской армии генерала Чжан Цзунчана. Был пулеметчиком, затем летчиком-наблюдателем, получил ранение. К 1927 году Иван Ващило дослужился до чина подполковника, а вот полковником не стал, потому как не согласился принять китайское гражданство.

Факт 3. Приговор: 20 лет лагерей

К сожалению, точных сведений о том, чем занимался Иван Ващило во время Второй мировой войны, нет. Зато известно, что в августе 1945 года он был арестован отделом контрразведки «Смерш». Ивана Арефьевича обвинили в шпионаже в пользу Японии. Приговор был суровым: 20 лет лагерей.

Наказание наш земляк отбывал в Вологодской области.

Когда семье в 1955 году разрешили вернуться в СССР, жена, дочь с мужем и сын переехали в Курганскую область. Вскоре, после амнистии, к ним присоединился и Иван Ващило.

Иван Ващило с Михаилом Ткачёвым

Фото из статьи Николая Пивовара в журнале “Беларуская думка”

Факт 4. Дороховские курганы

В Кургане Иван Ващило заинтересовался археологией Беларуси, много читал на эту тему, а каждое лето приезжал к сестрам в Городокский район. Он мечтал вернуться на свою малую родину навсегда, но ему было запрещено жить в европейской части СССР.

Именно Ващило в 1968 году нашел возле родной деревни Дорохи группу из 11 курганных захоронений и 4 стоянки северо-белорусской культуры, а в 1975 году – стоянку периода неолита на озере Сенница.

А про древние городища и курганы Витебского района можно прочитать здесь.

В последние годы жизни Иван Арефьевич активно переписывался со многими известными белорусскими археологами. Умер наш земляк в 1980 году в Кургане, где и был похоронен.