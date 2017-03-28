Лукашенко: Мы с Путиным родные братья 133 28.03.2017, 14:35

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Фото: AP

Белорусского и российского диктаторов связывают «особые» отношения.

Лукашенко не нужны посредники, чтобы наладить отношения с Россией, пишет telegraf.by. Об этом он заявил 28 марта на встрече с послом Армении Арменом Хачатряном, сообщили в aдминистрации Лукашенко:

«Да успокойтесь - у нас с Владимиром Владимировичем Путиным блестящие отношения. Блестящие. И подберем время, встретимся. Если есть какие-то проблемы, мы их решим», - отметил он.

«Без посредников мы решим вдвоем, и нам не надо никакое посредничество. Мы родные братья, нам делить нечего. Я ему как-то публично сказал - может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят», - сказал Лукашенко.