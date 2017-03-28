Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный? 28.03.2017, 17:39

Фото: «Радыё Свабода»

Псы без прежней кормежки могут наброситься на своего хозяина.

Об этом в интервью «Радыё Свабода» заявил лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

- Вы сказали, что находились в СИЗО КГБ, но представитель этого ведомства заявил, что «Николай Статкевич не задерживался и в СИЗО КГБ не помещался». Где же вы были?

- Я уже вам подробно все рассказал утром. Конечно же, я ожидал такой вариант, что меня могут задержать, а затем отпустить и говорить, что меня не было у них. Я старался в тюрьме давать знать, что я там нахожусь, запоминать процессуальные документы, которые подписал. Однако я не ожидал, что, взломав мои аккаунты, будут распространять от моего имени лживые обращения к людям. К сожалению, на это повелись и многие журналисты, например, мне сказали, что «Радые Свабода» тоже распространяла эту информацию, очень жаль.

Я хотел бы сказать спасибо сайту Charter97.org, который сразу же поднял этот вопрос и держал в информационной повестке дня. Благодаря Charter97.org мои коллеги социал-демократы в Европе и мире узнали об этом. Успели поставить на уши все белорусские посольства в мире, все социал-демократические правительства оказывали давление на белорусские власти и, возможно, именно поэтому они оказались в такой ситуации, что, нагадивши, начали отказываться. Слышишь ты, тварь, если ты человека похитил, хитрозачесанный, так скажи правду, что ты крутишь. Извините.

- Давайте все-таки держаться каких-то правил поведения.

- Если бы еще они придерживались каких-то правил. Мало того, что они незаконно меня задержали и продержали эти три дня, я понимаю, что это, как наказание, потому что я всю их «наружку» хваленую, на которую столько денег тратят, «кинул» за пять минут. Но мне помогали партийные коллеги и друзья, они сами под контролем были, я надеялся, что их не успеют за две ночи выловить. Сергей Кулинич и Сергей Кунцевич сегодня расплачиваются за все это. Меня выпустили, а они до сих пор там находятся.

Я обращаюсь к обществу и к властям. Те же самые каналы, которые были задействованы для моего освобождения, будут на этой неделе задействованы для освобождения заместителя председателя Белорусской социал-демократической партии (Народная Грамада) и руководителя информационного отдела этой партии. Мы своих не бросаем! Заодно прихватили и генсека партии Сергей Марцелева, на всякий случай. Оказалось, что возле того места, где он живет, происходил один из этапов моей эвакуации. Cреди ночи к нему приходили, искали меня по шкафам, затем человека схватили.

- Вы уже видели, как режим был подготовлен ко Дню Воли, увидели этот парад техники. Представьте, если бы вы дошли до Академии Наук, как бы вы действовали в этих условиях?

- Знаете, я не видел этой ситуации, не было даже возможности посмотреть за происходящим в интернете, он появился в доме только после обеда, а после обеда мы должны были ездить по судам и искать Сергея Марцелева, Алеся Логвинца.

Я не знаю, что там происходило, какие были обстоятельства, я бы в конце концов мог собрать людей и повести их в другую сторону. И все эти вопросы - «почему Статкевич не говорит подробно о своих планах» - это либо для наивных людей, либо их кураторы-стукачи вопят. Мы имеем дело с властью, которая оккупировала страну. Они противостоят любым попыткам протеста. Мы не знаем, какие они будут использовать методы в конкретный день, тут заранее ничего нельзя сказать.

- Если вы не знаете, что делать тогда?

- Когда я буду там стоять — я буду знать, что делать. Поверьте.

- И снова вы просите вам поверить...

- Я призываю людей верить себе, в свое собственное достоинство, в свою честь. Не позволяйте собой помыкать и пугать вас! Как только они почувствуют ваш страх — начнут по вам топтаться. Люди выходят не потому, что верят Статкевичу. Многие, как и ваша радиостанция, поверили распространяемой от моего имени лжи или сделали вид, что поверили, не знаю. Но даже те, кто поверил, вышли, люди выходят не за Статкевича, они выходят за свое. За свое достоинство, за свою страну.

- Тут позвольте вас поправить, мы не распространяли информации, которая появилась на странице Марины Адамович, когда она была взломана, просто сообщили, что такая информация с этого контакта поступает (на сайте «Радыё Свабода» 24 марта в 11:11 вышла статья под заголовком «Рэвалюцыя» пераносіцца на 26 красавіка? У сеціве ад імя Статкевіча заклікаюць не хадзіць на Дзень Волі» - прим. ред.). Затем сообщили со слов Юрася Адамовича, что она была взломана. Есть еще один вопрос, который часто задают люди в комментариях. Кажется, что политики призывают людей только лишь выходить на улицы, есть ли какая-то альтернатива этому?

- Есть, но это не наш путь. Я против насилия и крови. Я думаю, что нужно добиваться мирных перемен, а других методов нет.

- Так а что других методов нет?

- Других методов нет.

- Как аккумулировать это небывалое протестное настроение?

- Нужно делать все возможное. Сегодня власть тратит колоссальные средства на эту машину подавления. Она эти деньги берет в займы, забирает у будущих поколений. Cейчас снова стоит вопрос о кредите с Запада, затем с Востокa. Мы должны заставить этот режим развалиться, мы своей волей к победе, своим сопротивлением можем добиться того, что этим бандитам перестанут давать деньги. Если псов не кормить, они могут кинуться на хозяина.

- Я была в Витебске на «марше нетунеядцев», там не было лидера, люди просто собрались, около двух тысяч рассерженных белорусов, они хорошо формулировали свои требования, самоорганизовывались и пошли маршем. Акция продолжалась два часа, в конце концов они не знали, что делать, собирать подписи или что-то еще. Все-таки людям нужен план, нужна конкретная программа, ведь эти люди хотят выходить и дальше, только хотят знать для чего.

- Молодая, отважная девушка, которая в нечеловеческих условиях держала голодовку - ответила на все ваши вопросы. (она сказала: «Я держала голодовку против беспредела в суде и взглядов своих не меняю — буду бороться против системы» - прим.ред.) Все народы, которые сегодня свободны, платили за свою свободу иногда очень большую цену. Слава Богу, но за свободу в Беларуси убили не так много людей, хотя близкие Виктора Гончара, Юрия Захаренки, Дмитрия Завадского, Геннадия Карпенко, Анатолия Красовского и других не считают, что это мало. Я надеюсь, что в Беларуси обойдется без больших потерь. Но за свободу и нормальную жизнь — нужно заплатить.

Молодые люди, в силу гибкости своего ума, не привязанности к этой жизни — они это понимают и идут на борьбу. Cамое важное — не то, что мы собрались, походили и все. Самое важное — мы показали всему городу, всей стране и всему миру, что мы не боимся. Кому-то это поможет победить страх. Возможно, выйдет еще больше людей.

Когда власть построена на страхе, а десятки тысяч людей выходят — власть начинает шататься. Она же состоит не из винтиков, там тоже люди. Все будет усиливаться тем, что собакам не будут давать прежнюю кормежку. Все может закончится очень внезапно и очень неприятно для главного «хозяина».

Если мы хотим мирных перемен, а я думаю, их хотят все, никто не хочет насилия и крови, тем более в нынешних геополитических условиях, мирные перемены — это серьезный и тяжелый труд. К сожалению, ничего другого я предложить не могу. Если кто-то пытается предложить какие-то «переговоры», ходить к чиновникам — вас обманывают, это какие-то «шестерки», они пробуют отрабатывать у властей свою «пайку». Другого выхода нет, как бы тяжело это не было.

Я горжусь тысячами людей, которые, несмотря на эти запугивания и автоматчиков в центре Минска, вышли и показали свое единство, которые под таким натиском провели демонстрацию. Я горжусь тем, что белорусы мужественный народ, они сегодня это показали.

Мы будем протестовать и дальше. Другого выхода нет.