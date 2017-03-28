Редактора «Реального Бреста» жестоко избили в РОВД 26 28.03.2017, 21:31

Фото: svaboda.org

В Ленинский РОВД Бреста Дениса Марука вызвали «на разговор».

Брестский портал realbrest.by сообщил о задержании своего редактора Дениса Марука. Как сообщает сайт, Марук пришел в Ленинский РОВД «на разговор», но там его задержали, передает «Радио Свобода».

«Нам известно, что его жестоко избили, головой о стену и пол, ложкой столовой разжимали зубы - так хотели флэшку забрать. Разбитые глаза, поврежденный рот, множественные ушибы головы и тела», - утверждает его сотрудник Сергей Романюк, с которым Марук успел кратко поговорить по телефону. Большинство деталей Романюк знает со слов родителей.

Романюк говорит, что Марук снимал репортаж о брестском «Марш нетунеядцев» 5 марта. После этого милиция трижды пыталась его задержать, но ему удавалось избежать задержания. В чем именно обвиняют Марука, редакция не знает.