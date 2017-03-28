«Бацькаўшчына» и Союз белорусских писателей солидарны с политзаключенными 1 28.03.2017, 22:10

Объединение белорусов мира «Бацькаўшчына» и Союз белорусских писателей выступили в защиту фигурантов «дела 26».

«Дело 26» - такое определение дается в заявлении делу, которым в СМИ дали условное название «дело «Белого Легиона».

Объединение белорусов мира (ЗБС; Згуртаванне беларусаў свету) «Бацькаўшчына» и Союз белорусских писателей (СБП) протестуют против политического преследования общественных активистов.

В заявлении среди прочего говорится, что неслыханные по своим масштабам и жестокости репрессии получили продолжение в фабрикации уголовного дела по статье «Организация массовых беспорядков» (УК РБ, ст. 293, ч.3) в отношении 26 граждан, среди которых оказались политики, общественные активисты, распространители белорусской книги, а также рядовые граждане. Все они были задержаны превентивно и не имели никакого отношения к организации и проведению ни предыдущих акций протеста, ни состоявшегося 25 марта празднования Дня Воли.

Задержания по делу 26-ти проводились насильственно и напоминали похищения людей неизвестными лицами в штатском. Родственники и адвокаты несколько суток не имели информации о местонахождении заключенных, их состояние здоровья и причинах ареста. 26 задержанным инкриминируется подготовка и обучение лиц для участия в массовых беспорядках, за что им грозит до трех лет тюремного заключения. Убеждены, что возбужденное относительно них уголовное дело носит исключительно политический характер, является бездоказательным и преследует единственную цель — запугать общество и отвлечь внимание от социально-экономических проблем в стране.

МОО «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына»» и общественное объединение «Союз белорусских писателей» выражают возмущение волной политических репрессий в отношении представителей белорусского гражданского общества.

Требуем от белорусских властей прекратить репрессии, немедленно освободить всех арестованных и снять несправедливые обвинения, а также привлечь к ответственности тех должностных лиц, которые нарушают конституционные права граждан.

Призываем белорусское общество в стране и за ее пределами к проявлению солидарности с задержанными и их семьями.

Призываем международное гражданское общество и руководящие органы демократических стран мира решительно отреагировать на репрессии против граждан Беларуси и потребовать от белорусского руководства обеспечения прав человека и соблюдения норм законности.

Выражение гражданской позиции и патриотизм не являются преступлением.

Арестованные по делу «Белого легиона»:

1. Алексей Абрамов

2. Сергей Барсток

3. Андрей Белявский

4. Роман Васильев

5. Илья Грек

6. Юрий Гурин.

7. Виктор Данилов

8. Дмитрий Дашкевич

9. Вячеслав Дукшт

10. Андрей Дундуков

11. Иван Ковальчук

12. Андрей Комлик-Яматин

13. Дмитрий Кременецкий

14. Мирослав Лозовский

15. Артем Левченко

16. Ян Михальков

17. Николай Михальков

18. Дмитрий Новик

19. Евгений Полторжицкий

20. Сергей Пальчевский

21. Тимур Пашкевич

22. Владимир Румянцев

23. Сергей Стрибульский

24. Максим Степанов

25. Владислав Яременок

26. Алесь Евдахо