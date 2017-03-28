Либеральная фракция Европарламента призвала пересмотреть отношения с Беларусью 7 28.03.2017, 22:55

Европейские либералы требуют ввести санкции в отношении виновных в подавлении мирных акций 25 марта.

ALDE Group в Европейском парламенте решительно осуждает массированное подавление акций протеста в Беларуси, сообщает пресс-служба ALDE (Альянса либералов и демократов за Европу).

Член Европарламента Ханс ван Баален, координатор группы ALDE в Комитете по иностранным делам, заявил:

«В Беларуси тысячи людей вышли на улицы в мирной акции протеста, но были массово арестованы. Если Беларусь действительно хочет улучшить свои связи с Западом и уменьшить зависимость от России, то она должна прекратить действовать подобным образом в отношении оппозиции и протестующих. А белорусские власти должны немедленно освободить всех политических заключенных».

Член Европарламента Петрас Ауштрявичус заявил, что это худшее насилие властей в отношении безоружных гражданских лиц за последние 7 лет:

«Репрессии по отношению к протестующим в Беларуси беспрецедентны по масштабам с 2010 года. К сожалению, они наступают ровно через год после решения Совета ЕС о вступлении в так называемую политику возобновления взаимодействия с Минском.

Лукашенко проявил «взаимность», сфальсифицировав парламентские выборы в сентябре 2016 года, сохранив смертную казнь и ущемляя мирных демонстрантов на улицах Минска и по всей стране. Я убежден, что позиция ЕС по отношению к режиму Лукашенко ошибочна и должна прочнее основываться на ценностях ЕС. Евросоюз должен приостановить свою финансовую помощь, направляемую непосредственно правительству Лукашенко, а вместо этого поддержать тех, кто стремится к европейской и демократической Беларуси. Все лица, виновные в насильственных действиях, должны быть включены в список санкций».