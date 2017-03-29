БЖД назначила дополнительные поезда на Брест и Гомель 1 29.03.2017, 12:37

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В связи с увеличением пассажиропотока Белорусская железная дорога назначила в постоянное обращение дополнительные поезда.

Так, с 5 апреля по маршруту Минск—Брест—Минск назначен дополнительный поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 723/724, который будет курсировать по средам и четвергам (за исключением 19, 20, 26 апреля, 4, 10, 17, 18 мая, 7, 8 июня).

Из Минска поезд № 723 будет отправляться в 7.00, а прибывать на станцию Брест-Центральный в 10.50 (поезд делает остановку на станции Барановичи-Центральные).

В обратном направлении поезд № 724 Брест—Минск будет отправляться из Бреста в 15.50, а прибывать в Минск в 19.30. По пути следования он также будет делать остановку на станции Барановичи-Центральные.

С 17 апреля Белорусская железная дорога назначила дополнительный поезд межрегиональных линий бизнес-класса № 718 по маршруту Минск—Гомель отправлением из Минска в 14.56, который будет дополнительно курсировать с понедельника по четверг (в настоящее время поезд курсирует по пятницам и воскресеньям) с остановками по станциям Осиповичи, Бобруйск и Жлобин, передает пресс-центр БЖД.