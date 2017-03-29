Игорь Криушенко: Будем пытаться использовать ребят из чемпионата Беларуси 7 29.03.2017, 13:28

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Игорь Криушенко

Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В сборной Беларуси по футболу назрели перемены.

Рулевой сборной Беларуси Игорь Криушенко в эфире БФФ-ТВ подвел итоги выступления национальной команды на прошедшем сборе. Сборная Беларуси уступила шведам со счетом 0:4 и македонцам (0:3), пишет pressball.by.

- Хорошего мало. Однако отрицательный результат — это тоже результат. Он дал много пищи для размышлений. Я дал сыграть сегодня всем, кто не участвовал в первой игре. Потому что люди вызваны в сборную и надо было посмотреть их возможности.

Сейчас будем работать более целенаправленно, смотреть позиции, которые нам нужно качественно поменять и укрепить. Будем рассматривать и новых кандидатов и с внутреннего чемпионата. Основную массу, кто у нас играет за рубежом, мы посмотрели. Позиции, которые нас не удовлетворяют, будем смотреть и пытаться использовать ребят из чемпионата Беларуси.

- То есть можно даже ждать радикальных выводов из этих семи мячей в двух играх?

Радикальных, наверное, нет, но изменения будут. Нужно двигаться. Нужно укреплять позиции и работать непосредственно на результат.

- Семь мячей слишком много в двух матчах. Чем объясните такое обилие пропущенных мячей?

- Наверное, ошибками. Они непонятны мне. Такие ошибки выбивают не только нас из колеи, но и ребят, которые находятся на поле.

- Как оцените коммуникацию в сборной на этом сборе?

- Считаю, с этим проблем не было. Коллектив есть. Но хотелось бы больше лидеров на поле. Ребят, которые в трудный момент поведут за собой, которые и подскажут, потому что кричать мне одному с бровки достаточно сложно. Нужны лидеры, которые именно в нужный момент направят в нужное русло действия всей команды.

- Будет ли меняться схема?

- Вы видели, что на второй тайм схему мы поменяли — сыграли в два нападающих. Поэтому я не считаю, что корень зла в схеме.

Команда все равно должна играть не только по одной схеме и должна перестраиваться не только в отдельной игре, но и в процессе матча. Поэтому этот процесс будет идти, будут наигрываться варианты со сменой схемы. Здесь кто-то сыграл в какой-то схеме, в нехарактерный для него футбол. Как, например, Брессан – в два опорных, которые должны и большой объем выполнять, хороший отбор. Да, знали, что на некоторых позициях будет сложно людям выполнить установку до конца. Но все равно хотелось посмотреть. А отсюда уже будем делать выводы и более конкретно знать кого и в какой схеме использовать.

- Что для вас будет самым трудным в ближайшие два месяца до следующего матча сборной?

- Пережить эти 0:7 с выезда — наверное, самый сложный момент психологически. Но нужно быть сильным, стойким и нужно знать до конца что ты делаешь и что ты делаешь это правильно, — рассказал Криушенко в эфире АБФФ-ТВ.