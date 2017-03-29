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Наталью Папкову после «суток» повезли в больницу

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  • 29.03.2017, 13:57
Фото: svaboda.org

Активистку «Молодой Беларуси» из Бреста снова принудительно отправляют в психиатрический диспансер.

Наталья Папкова должна была выйти на свободу после отбывания административного ареста, но вышла из изолятора не одна: несколько милиционеров вывели ее и посадили в милицейскую машину, сообщает «Радыё Свабода».

На вопрос правозащитника Владимира Величкина, который пришел встречать Наталью Папкову, куда ее забирают, милиционеры ответили, что на психиатрическое обследование. Величкин говорит, что ее скорее всего доставят в психиатрический диспансер.

Перед «Маршем нетунеядцев» в Бресте, 3 марта, Попкову уже отвозили в психиатрический диспансер. Там активистка объявила голодовку. Позже ее выпустили под давлением общественности. Правозащитники назвали преследование активистки проявлением карательной психиатрии.

Затем активистку снова задержали: 22 марта взяли на железнодорожном вокзале в Бресте, через два дня присудили 7 суток ареста за «Марш нетунеядцев» 12 марта.


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