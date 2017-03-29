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«Немецкая волна»: Белорусы получают меньше соседей из ЕС, а за продукты платят больше

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  • 29.03.2017, 14:44
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В Беларуси увеличиваются только цены.

Цены в Беларуси на многие товары заметно выше, чем в соседних странах ЕС, и продолжают расти. При этом доходы белорусов гораздо ниже. Что дорожает сильнее всего и почему, выяснила «Немецкая волна».

Практически ежемесячно, если не еженедельно, в белорусских магазинах и торговых центрах обновляются ценники. Дорожает практически все - от продуктов питания до топлива и мобильной связи. И это притом, что доходы жителей страны практически не растут. На что быстрее всего увеличиваются цены.

«Они что, вообще озверели?»

«Вареная колбаса по 11 рублей (примерно 5,4 евро. - Ред.) - они что, вообще озверели? Из какого золотого мяса ее делают?", - возмущается прилично одетая дама пенсионного возраста увиденным в одном из минских магазинов».

Другая женщина обращает внимание, что в последнее время все реже завозят субпродукты, более доступные по цене для малоимущих.

«Раньше я почти каждый день покупала куриные скелеты или свиные кости на бульон, теперь и это становится редкостью. А нормальное мясо нам уже не по карману», - сокрушается она, укладывая в корзину пачку овсяных хлопьев, на которые денег хватает. И такие разговоры слышны практически везде в белорусской столице, особенно в небольших торговых точках.

С начала 2017 года средняя зарплата в стране снижается. В январе она упала на 80,9 рубля, составив, по данным Белстата, 720 рублей (360 евро). Это средняя зарплата - включая айтишников, силовиков и чиновников, которые зарабатывают значительно больше рядового белоруса.

Одновременно в стране дорожает практически все - от услуг ЖКХ и почтовой связи до проезда в общественном транспорте и продуктов питания. Например, с 1 апреля оператор мобильной связи МТС поднимает тарифы на 9%, в этот же день вырастут цены на сигареты. С 1 марта подорожали звонки со стационарных телефонов, в этом году уже дважды (пусть и ненамного) дорожало автомобильное топливо, чего не происходило с 2015 года. И это, обещает концерн "Белнефтехим", только начало.

«Сравнение не в пользу Беларуси»

Но сильнее всего по карману белорусов бьет рост цен на продукты питания. Некоторые сорта вареной колбасы уже стоят более 10 рублей (5 евро) за килограмм, тогда как в соседней Польше ее продают по 1,5-2,5 евро, а в Литве и Латвии - до 3 евро. Охлажденная свинина предлагается по 6,5-8,9 рубля (3,2-4,4 евро) за килограмм, в то время как в Варшаве она обходится в 1,5-2,5 евро, а в Вильнюсе - в 2,5- 3,3 евро.

Быстрее всего растут цены на овощи. Прошлогодний картофель неважного качества с начала года подорожал на 30-40%, помидоры - на 30-70% (в зависимости от сорта и страны-поставщика). Причем, как ни странно, белорусские томаты дороже импортных. Например, испанские или турецкие помидоры можно купить за 3-4 рубля за кило, а отечественные в лучшем случае обойдутся в 4,5-5 рублей. Для сравнения - в Польше помидоры стоят около 1,5 евро, в Литве - 1,6-2,2 евро. В два-три раза не в пользу Беларуси разнятся цены на сладкий перец, огурцы, другие овощи. При этом выбор товара, особенно в магазинах так называемой шаговой доступности, оставляет желать лучшего.

От покупок фруктов и ягод многие минчане просто отказались. Итальянский виноград обойдется в 7-15 рублей за килограмм (3,5-7,5 евро), в Литве цены на него вдвое ниже, а в Польше - почти втрое. И все это при зарплатах, которые в этих странах в разы выше белорусских. Поэтому жители приграничных районов охотно ездят отовариваться в соседние Литву и Польшу, а также на Украину, где цены практически на все тоже ниже.

Причины дороговизны

Экономист Лев Марголин называет еще целый ряд причин того, почему в Беларуси практически все дороже, чем у соседей. Во-первых, это разница в уровне производительности труда - в Беларуси он ниже, поэтому выше себестоимость и цена товара. Во-вторых, отсутствие в стране полноценной конкуренции, которая заставляет увеличивать производительность труда и снижать цены. В-третьих, ограничение на импорт товаров.

По словам Марголина, белорусские власти устанавливают также негласные ограничения, как это происходит, например, с импортом лекарств: «Даже контролирующие органы признаются, что им дают указание максимально тянуть с выдачей разрешений и лицензий на ввоз того или иного препарата».


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