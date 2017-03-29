Владимир Некляев выписан из брестского госпиталя и возвращается в Минск 3 29.03.2017, 15:05

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Владимир Некляев

Фото: «Радыё Свабода»

Один из лидеров Белорусского национального конгресса был задержан в Бресте накануне Дня Воли, когда возвращался поездом из Варшавы.

Во время задержания политику стало плохо, его срочно госпитализировали. Сегодня курс лечения завершился. После обеда Владимир Некляев отправился в Минск, где, как рассказал «Свабодзе» будет долечиваться.

До этого Владимир Некляев при помощи правозащитника Романа Кисляка подготовил и написал жалобу в прокуратуру из-за «незаконного похищения».

Некляев говорит, что на данный момент так и не понял, какой у него статус: ему не предъявлено официального обвинения, даже административный протокол не составлялся. Фактически он свободен.

К тому же в последнее время в больнице его никто уже не охранял - в отличие от первых дней, когда были приставлены люди в штатском и милиционеры в форме.

Политик не исключает, что прежде всего была задача нейтрализовать его на 25 и 26 марта, когда в Бресте была запланирована акция - практически под окнами больницы. По крайней мере, когда он попытался покинуть палату, милиционер остановил - мол, нельзя нарушать режим медицинского учреждения. Как только митинг завершился, интерес к оппозиционеру исчез.