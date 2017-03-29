закрыть
29 марта 2017, среда, 17:33
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Владимир Некляев выписан из брестского госпиталя и возвращается в Минск

3
  • 29.03.2017, 15:05
  • 7,969
Владимир Некляев
Фото: «Радыё Свабода»

Один из лидеров Белорусского национального конгресса был задержан в Бресте накануне Дня Воли, когда возвращался поездом из Варшавы.

Во время задержания политику стало плохо, его срочно госпитализировали. Сегодня курс лечения завершился. После обеда Владимир Некляев отправился в Минск, где, как рассказал «Свабодзе» будет долечиваться.

До этого Владимир Некляев при помощи правозащитника Романа Кисляка подготовил и написал жалобу в прокуратуру из-за «незаконного похищения».

Некляев говорит, что на данный момент так и не понял, какой у него статус: ему не предъявлено официального обвинения, даже административный протокол не составлялся. Фактически он свободен.

К тому же в последнее время в больнице его никто уже не охранял - в отличие от первых дней, когда были приставлены люди в штатском и милиционеры в форме.

Политик не исключает, что прежде всего была задача нейтрализовать его на 25 и 26 марта, когда в Бресте была запланирована акция - практически под окнами больницы. По крайней мере, когда он попытался покинуть палату, милиционер остановил - мол, нельзя нарушать режим медицинского учреждения. Как только митинг завершился, интерес к оппозиционеру исчез.


Мнение

Ваван
Ваван Лявон Вольскі
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда
«Поднимаем флаг обратно», или почему надежда сильна, как никогда Арамаис Миракян
У нас есть шанс изменить судьбу страны!
У нас есть шанс изменить судьбу страны! Анастасия Шпаковская
Белорусам нужна солидарность
Белорусам нужна солидарность Олег Белоколос, gazeta.ua


Интервью

Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Геннадий Федынич: Народ выходит и будет выходить!
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции
Дмитрий Бондаренко: Это начало революции