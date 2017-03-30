Марек Бутько: У нас всех есть шанс увидеть Беларусь свободной 3 30.03.2017, 7:31

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Против диктатора необходимо вводить по-настоящему эффективные санкции.

Об этом в интервью Charter97.org заявил известный польский общественный деятель, бывший первый секретарь посольства Польши в Минске Марек Бутько.

- Как вы оцениваете действия белорусских властей, жестко подавивших мирные протесты граждан 25 и 26 марта?

- Думаю, что Лукашенко сделал окончательный выбор и выбрал Путина, а не Запад. Часть европейских политиков питали иллюзии, что удастся уговорить Лукашенко соблюдать права человека и как-то притянуть его на сторону Запада.

Но вся эта политика не принесла никакой пользы, а сейчас окончательно себя скомпрометировала. В очередной раз оказалось, что западная дипломатия оказалась не в состоянии оценить, кем на самом деле является Лукашенко и что из себя представляет его режим. Грустно, что в очередной раз допускается одна и та же ошибка.

Очевидно, что если Лукашенко применяет силу против людей, то это значит, что он боится. Боится, что протесты, которые продолжаются уже два месяца, разрастутся и он не сможет контролировать ситуацию. Боится, что люди, которым надоело терпеть его правление, просто его свергнут.

А если принимать во внимание, что граница между Беларусью и Россией – понятие довольно шаткое, существовала угроза того, что белорусские протесты могут переместиться в Россию. Поэтому их брутальное подавление проводилось также и в интересах Путина.

- Какой должна быть реакция стран Запада на происходящее сейчас в Беларуси?

- Прежде всего хочу сказать одну вещь: часто приходится слышать мнение, что политика санкций в отношении режима Лукашенко якобы не принесла эффекта. Но ведь на самом деле еще и не было настоящих санкций. Запрет на въезд для некоторых белорусских чиновников, ограничения для «Белнефтехима» и двух-трех белорусских бизнесменов – все это нельзя назвать настоящими санкциями. Это были всего лишь символические жесты, не имевшие практического влияния на режим Лукашенко.

Если Запад решит вводить санкции – необходимо, чтобы эти санкции были эффективными.

Если Евросоюз действительно признает, а не просто декларирует, своим приоритетом демократические стандарты и права человека – то он не имеет право не отреагировать на происходящее в Беларуси, иначе он предаст свои базовые принципы, которыми, как утверждает, он руководствуется.

Пока, с учетом того, в каком состоянии находится европейская дипломатия, мне трудно сказать, какой будет окончательная реакция ЕС на ситуацию в Беларуси. Наверное, она должна быть решительной, потому что таких вещей просто нельзя допускать. Но это мнение обычных граждан Польши, а как сделает власть – пока мне трудно сказать.

- Что, по вашему мнению, должны включать в себя действительно эффективные санкции против режима Лукашенко?

- Наиболее эффективной была бы четкая декларация польского правительства того, что Польша не будет покупать электроэнергии со строящейся БелАЭС. Это означало бы, что масштабный и затратный проект Лукашенко просто бы не окупился и закончился крахом. Поэтому прежде всего необходимы экономические санкции.

Если говорить о торговых санкциях, то они тоже нужны. Если касаться темы запрета на въезд для белорусских чиновников, то надо помнить, что список лиц, занимающихся все эти годы репрессиями против белорусского народа, насчитывает несколько тысяч фамилий. Это и прокуроры, и судьи, и сотрудники ОМОНа, милиции, КГБ, и работники идеологических отделов. Если вводить санкции – то сразу против всех этих нескольких тысяч лиц, а не только в отношении десяти высокопоставленных чиновников.

- Что должны предпринять европейские власти и неправительственные организации для поддержки демократии в Беларуси?

- Не вызывает никаких сомнений, что надо увеличить финансовую поддержку для всех независимых белорусских СМИ, а прежде всего – для «Белсата», сайта Charter97.org, «Радыё Рацыя».

Во-вторых, необходимо увеличить помощь, которую уже в течение десяти лет оказывают репрессированным гражданам Беларуси и их семьям польские и американские власти.

Тем более, что последние события показали, что есть кому помогать, что репрессии в Беларуси вышли на более высокий уровень.

Очевидно также, что должно быть увеличено финансирование всех продемократических проектов в Беларуси, потому что в последние годы многие неправительственные организации в Польше «охладели» к белорусской тематике и сосредоточились на Украине. Сегодня видно, что часть из них снова вернется на белорусское направление.

У нас всех есть шанс увидеть Беларусь свободной.