Пятрас Ауштрявичюс: Политика в отношении режима Лукашенко будет пересмотрена 2 30.03.2017, 23:05

Пятрас Ауштрявичюс

Евродепутат также предложил добавить в список невъездных в ЕС всех чиновников и омоновцев, причастных к подавлению митинга в День Воли.

Европарламентарий от Литвы Пятрас Ауштрявичюс ответил на вопросы «Радыё Свабоды» в связи с заявлением 74 евродепутатов, которые призвали пересмотреть политику Евросоюза в отношении режима Александра Лукашенко.

- Вы инициировали такое заявление. Чем это было вызвано?

- Мы все стали свидетелями бойни против членов свободного общества в Беларуси, против оппозиции. Мы стали свидетелями репрессий, которые были совершены Лукашенко целенаправленно, со знанием того, кого и каким образом нужно изолировать. По-моему, эти процессы, которые мы в последнее время наблюдаем в Беларуси, вызывают много различных обострений, и я думаю, что это может привести к еще более расширенным методам борьбы против оппозиции, инакомыслящих в Беларуси. Также мы видим, что со стороны Евросоюза наблюдается тенденция выдержать ту политику в отношении Беларуси, которая ведется от начала 2016 года. Я думаю, что это неправильно, нужно дать сигнал Лукашенко, что мы не примем такие действия с его стороны. И на это направлено наше заявление, под которым подписались 74 члена Европарламента.

- Достаточно ли 74 подписей европарламентариев, чтобы к ним прислушались и чтобы процесс пошел?

- Знаете, 74 - это 10% от Европарламента. По-моему, это и количество большое, и текст письма очень четкий. Он предлагает изменения, которые, я думаю, просто необходимы. Как отреагируют госпожа Магерини, господа Туск и Юнкер, - увидим. Насколько я знаю, уже на следующей неделе планируются встречи между офисом Могерини и белорусскими властями. Я надеюсь, что это письмо уже послужит поводом для выражения четкой позиции со стороны Евросоюза. А мы тоже будем иметь в Страсбурге на пленарной сессии дискуссию по поводу событий в Беларуси, и не приходится даже думать, что там будут какие-то умеренные высказывания. Я думаю, что мы услышим очень критические высказывания относительно ситуации в Беларуси. И если госпожа Могерини не услышит наш голос, то мы будем предпринимать и другие меры, чтобы она изменила свой подход в отношении Беларуси.

- То есть возможно, что будет принята какая-то резолюция Европарламента?

- Да. Мы ожидаем не только дискуссии, но и резолюции. И я надеюсь, что она послужит некоторому пересмотру политики в отношении режима Лукашенко.

- Возможно ли, что возникнет вопрос о возвращении санкций?

- Я пока не знаю, какие могут быть сделаны действия, конкретные решения. Но я сразу предложил бы, чтобы к тем лицам, которые не должны въезжать в Евросоюз, были добавлены те политики и сотрудники, которые приняли решение по разгону демонстрации, по избиении людей, удержании оппозиционеров в тюрьмах КГБ и так далее. По-моему, мы имеем уже достаточно кандидатов, чтобы дополнить этот список.

- Вы надеетесь, что ваши действия будут способствовать освобождению всех задержанных во время мартовских протестов в Беларуси?

- Я надеюсь на это, потому что это и гуманитарный аспект. Очень важно, чтобы все задержанные были отпущены. Кстати, то, что произошло со Статкевичем, когда врали в лицо его жене, что в КГБ его нет, что не знают, где он, и так далее. Вот такие методы напоминают мне 50-60-е годы в бывшем СССР.