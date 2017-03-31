Бережкова уволили из Белорусской федерации футбола

Бережкова уволили из Белорусской федерации футбола7
- 31.03.2017, 13:23
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Контракт расторгнут по «обоюдному соглашению сторон».
По сведениям, полученным из достоверных источников, Белорусская федерация футбола уволила с должности директора Департамента маркетинга и коммуникаций Владимира Бережкова, который приступил к исполнению обязанностей в июне прошлого года, сообщает tribuna.com.
Как сообщили в пресс-службе АБФФ,. Бережков возглавит ООО «Свой футбол», которое будет заниматься организацией трансляций матчей чемпионата Беларуси. Отметим, АБФФ является одним из учредителей организации.
В данный момент служебный и мобильные телефоны Владимира Петровича не отвечают.
Напомним, в декабре на закрытии сезона Бережков заявил, что не справился с задачей роста посещаемости чемпионата и готов нести за это ответственность. Чуть позже, в разгар скандалов вокруг договорных матчей, Бережков сложил с себя полномочия заместителя председателя комитета АБФФ по этике и вышел из него.