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В Беларуси снова дорожает бензин

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  • 31.03.2017, 19:18
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Это третье подорожание топлива в этом году.

По информации источника tut.by, в ночь на 1 апреля в Беларуси вновь подорожает топливо. Цена литра бензина и дизеля увеличится на 1 копейку. Это третье подорожание топлива в этом году.

Цены на заправках после полуночи будут выглядеть так: стоимость литра AИ-92 — 1 рубль 14 копеек, АИ-95 — 1 рубль 22 копейки и стоимость дизеля ДТ-К5 — 1 рубль 26 копеек.

Стоимость топлива менялась в этом году уже дважды. Каждый раз литр топлива дорожал на 1 копейку.

Как ранее заявлял концерн «Белнефтехим», повышение цен на нефтепродукты жизненно необходимо для НПЗ. Резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным.

— Следует понимать, что резкого роста не произойдет, изменение цен будет поэтапным и постепенным, — сказали в концерне.


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