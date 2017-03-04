К 2030 году каждый пятый автомобиль в Японии будет беспилотным 2 4.03.2017, 12:54

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Министерство экономики, торговли и промышленности Японии установило план по популяризации самоуправляемых автомобилей в стране.

К 2030 году 20% машин в стране должны быть беспилотными.

Как сообщает interfax.by со ссылкой на DigiTimes Research, уже в этом году правительство Японии одобрило использование самоуправляемых автомобилей в районах с относительно невысоким уровнем населения. В 2020 году на Олимпийских играх в Токио будут работать беспилотные такси. В 2025 году самоуправляемым машинам позволят выехать на трассы, в 2027 — на дороги небольших городов, в 2030 — на все дороги страны.

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota Motor планирует начать коммерческое использование самоуправляемых автомобилей собственной разработки в наступившем году.