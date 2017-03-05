«Нет декрету №3 - Лукашенко, уходи!»: массовые протесты в Бресте 45 5.03.2017, 12:18

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Фото: svaboda.org

Несколько тысяч брестчан вышли на «Марш нетунеядцев».

Вначале люди собрались перед Брестским горисполкомом. Несколько сотен человек пошли в здание на переговоры с властями — там фактически прошел также митинг, люди открыто выразили претензии чиновникам.

Остальные провели митинг у горисполкома, а затем пошли шествием по центру города.

Количество участников шествия составило несколько тысяч человек. Люди скандировали «Баста!» и «Лукашенко, уходи!».

Сайт Charter97.org проводил онлайн-трансляцию с Марша.

Видео с Марша предоставили «Радыё Свабода», «Белсат».

13:50

Акция в Бресте закончилась, но ее участники заявили, что протесты будут продолжаться.

13:40

Участников акции призывают приехать на акцию в День Воли 25 марта в Минск. Люди скандируют «Хватит бояться! Пора сопротивляться!».

Фото: svaboda.org

13:38

Анархисты перекрыли движение одной из улиц. Скандируют «Свобода! Солидарность!».

Фото: svaboda.org

13:34

Гомельский блогер Максим Филиппович, который приехал на акцию, говорит, что по числу участников протеста Брест опередил даже Гомель.

13:29

Людей стало гораздо больше — сейчас их уже несколько тысяч. К шествию присоединяется много прохожих.

Фото: svaboda.org

13:25

«Мы не довольны власть абсолютно и категорически! Если мы смиримся с этим декретом — мы станем рабами», - говорит один из участников акции журналистам. Люди скандируют «Баста!».

13:20

Участники шествия скандируют «Нет декрету номер 3 - Лукашенко уходи!», «Жыве Беларусь!», «Верым! Можам! Пераможам!».

Фото: svaboda.org

13:16

Колонка растянулась на несколько сотен метров. Люди скандируют «Уходи!»

Фото: svaboda.org

13:14

Судя по тому, как много людей участвует в шествии и что не менее 300 человек сидят в горисполкоме, число участников акции составляет около 1000 человек.

13:10

Протестующие двинулись от горисполкома в центр, перекрыв движение одной от улиц. Машины сигналят.

13:08

Активистка Ирина Лавровская требует от мэра ответить на вопрос, какими льготами пользуются «депутаты» и чиновники, и требует лишить их этих льгот.

13:04

Люди в зале горисполкома требуют от чиновников немедленно освободить активистов Андрея Шарендо и Наталью Попкову. Присутствующие поддерживают требования аплодисментами.

13:00

Журналисты отмечают, что сегодняшняя акция в Бресте самая массовая за последние три недели. В ней участвует от 500 до 700 человек.

12:55

Муж Полины Пасанюк-Шарендо, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо находится в брестском СИЗО и завтра его будут судить. Люди на площади требуют его освобождения.

12:53

Выступает активистка «Европейской Беларуси» Полина Панасюк-Шарендо. Она призывает поддержать активистов, которых будут судить за прошлые акции и заявляет, что нельзя останавливаться на борьбе против декрета. По ее словам, надо требовать отставки Лукашенко и проведения честных свободных выборов.

12:50

Ситуация в горисполкома напряженная. Люди кричат на брестского мэра, открыто выражая возмущение. Люди на площади скандируют «Хватит бояться! Пора сопротивляться!».

Фото: svaboda.org

12:48

По оценкам участников, в акции участвует 500-700 человек. Люди считают, что чиновники специально их разделили, чтобы часть людей была в зале, а не все на улице. Чиновники испугались выйти к людям.

12:46

Председатель Брестского горисполкома пытается объяснить положения декрета о «тунеядстве». Люди возмущены и кричат, что чиновник лжет.

12:45

Настоящие дармоеды живут в Дроздах за наш с вами счет, говорит Финькевич на митинге.

12:44

На митинге выступает лидер «Молодой Беларуси» Артур Финькевич и рассказывает об активистке Наталье Попковой, которую милиционеры незаконно отправили накануне акции в психдиспансер. Люди скандируют «Мы не сумасшедшие!».

12:42

В зале горисполкома люди берут микрофон и прямо заявляют чиновникам, что не намерены платить налог на «тунеядство».

12:40

Выступил протестантский священник, который сказал, что церковь должна быть с народом, когда ему тяжело, и должна что-то делать вместе со всеми.

12:36

На митинге выступают анархисты в черных масках и призывают сказать «баста» властям. Люди скандируют «Баста!».

Фото: svaboda.org

12:31

Люди, сидящие в исполкоме, рассказывают журналистам свои истории, как не могут устроиться нигде на работу. Некоторые держат в руках листы бумаги со словами «Мы — не рабы!». Большая часть протестующих остаются на площади перед горисполкомом.

12:29

Люди аплодисментами приветствуют появление группы анархистов с плакатом «Чиновник - главный тунеядец».

Фото: svaboda.org

12:28

Люди в черных масках развернули растяжку на крыльце: «Чиновник - главный тунеядец». Скандируют различные кричалки.

12:28

Тот, кто остался, продолжает выражать возмущение действиями властей.

«Работы нет, а налог есть, кому пришло в голову придумать такой налог», - говорят люди.

12:26

Часть зашла в горисполком, часть осталась перед зданием.

12:24

Часть людей пошла на прием в исполком.

12:23

Мнения людей разделились. Кто-то хочет идти в горисполком к мэру, часть категорически отказывается.

12:20

Количество людей выросло.

Фото: svaboda.org

12:19

Мэр Рогачук предложил пройти в актовый зал в горисполкоме и поговорить там.

Люди пока в горисполком не заходят. «На улицу, на улицу», - скандируют они.

12.18

Освистанный чиновник ушел. Люди голосуют за то, чтобы митинг был на улице.

12.15

Сотни человек собрались возле горсиполкома. К ним вышел управляющий делами горисполкома и предложил пройти в зал. Люди возмутились. В адрес чиновника слышны крики «Выходите на улицу!», «Разговаривай с народом на площади», слышен свист. Люди утверждают, что их слишком много, чтобы идти в зал.

Фото: svaboda.org

12.05

Активист Андрей Кабанов о время Марша раздает листовки «Баста!».