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«Мы настроены решительно»: Протестующие перекрыли главный проспект Бреста

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  • 5.03.2017, 14:11
Фото: svaboda.org

В «Марше нетунеядцев» приняли участие несколько тысяч человек.

Сегодня в Бресте прошла самая многочисленная после 2010 года акция протеста. В Марше от Брестского горисполкома к зданию ЦУМа приняло участие несколько тысяч человек.

Сайт Charter97.org проводил онлайн-трансляцию с Марша.

Предложение пройтись Маршем от горисполкома по улицам Пушкинской и Советской до ЦУМа поступило от участвовавших в акции анархистов. В шествии приняли участие несколько тысяч человек. К Маршу присоединилось много прохожих. Люди скандировали: «Баста!», «Лукашенко, уходи!», «Жыве Беларусь!», «Нет зарплаты, есть налог - депутату в кошелек!» «Настоящий дармоед - тот, кто выдумал декрет!», «Не хотим платить ворам, паразитам и ментам!».

В конце Марша организаторы шествия предложили перекрыть проспект Машерова не несколько минут, чтобы показать властям, что «мы настроены решительно».

Проспект перекрыли на несколько минут, автомобилисты сигналили митингующим в знак поддержки.


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