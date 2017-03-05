«Мы настроены решительно»: Протестующие перекрыли главный проспект Бреста

«Мы настроены решительно»: Протестующие перекрыли главный проспект Бреста7
- 5.03.2017, 14:11
В «Марше нетунеядцев» приняли участие несколько тысяч человек.
Сегодня в Бресте прошла самая многочисленная после 2010 года акция протеста. В Марше от Брестского горисполкома к зданию ЦУМа приняло участие несколько тысяч человек.
Сайт Charter97.org проводил онлайн-трансляцию с Марша.
Предложение пройтись Маршем от горисполкома по улицам Пушкинской и Советской до ЦУМа поступило от участвовавших в акции анархистов. В шествии приняли участие несколько тысяч человек. К Маршу присоединилось много прохожих. Люди скандировали: «Баста!», «Лукашенко, уходи!», «Жыве Беларусь!», «Нет зарплаты, есть налог - депутату в кошелек!» «Настоящий дармоед - тот, кто выдумал декрет!», «Не хотим платить ворам, паразитам и ментам!».
В конце Марша организаторы шествия предложили перекрыть проспект Машерова не несколько минут, чтобы показать властям, что «мы настроены решительно».
Проспект перекрыли на несколько минут, автомобилисты сигналили митингующим в знак поддержки.
Людзі не дачакаліся і пайшлі маршам па Берасьці#дармаеды pic.twitter.com/NU90rdO1B4— Радыё Свабода (@svaboda) 5 марта 2017 г.
Ужо некалькі тысячаў чалавек у Берасьці! І новыя ўсё падыходзяць#дармаеды pic.twitter.com/oSa6HOmkQ0— Радыё Свабода (@svaboda) 5 марта 2017 г.