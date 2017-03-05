Лучшие моменты с массовых протестов в Бресте 5.03.2017, 20:52

ФОТО: binkl.by

Сегодня несколько тысяч брестчан протестовали против декрета о «тунеядцах».

5 марта очередной «Марш нетунеядцев» прошел в Бресте. Акция началась на площади Ленина, где в это время власти устроили детский праздник.

Участники протеста пошли к зданию горисполкома. Там они разделились: часть ушла в актовый зал на встречу с мэром, часть осталась у здания и требовала выхода мэра на улицу.

После митинга толпа двинулась центральными улицами к ЦУМу. К протестующим присоединялись люди, и в итоге в шествии приняли участие несколько тысяч человек.

«Белсат» собрал самые лучшие моменты Марша по улицам Бреста.