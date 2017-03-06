ВВС: Протестующие в Бресте перекрыли главную магистраль города 6 6.03.2017, 9:59

5,120

Фото: TUT.BY/STANISLAV KORSHUNOV

Ведущее международное издание написало о масштабной акции протеста в Бресте.

«Более тысячи протестующих против налога на «тунеядство» прошли по центральным улицам белорусского Бреста и перекрыли движение на главной магистрали города», - сообщило вчера ВВС.

Протестующие скандировали «Баста!», «Лукашенко, уходи!», «Не хотим платить ворам, паразитам и ментам», «Нет зарплаты - есть налог, депутата кошелек», Настоящий дармоед - тот, кто выдумал декрет».

Часть участников несанкционированной акции - около 150 человек - согласились пройти в здание местной администрации на встречу с мэром города Александром Рогачуком.

Однако более тысячи человек, возглавляемые местными анархистами, двинулись по центральным улицам и ненадолго перекрыли движение на главной магистрали города проспекте Машерова.

Автомобилисты поддерживали участников шествия приветственными сигналами.

Милиция не вмешивалась в ход несанкционированной акции протеста.

Фото: TUT.BY/STANISLAV KORSHUNOV

По официальным данным, налог на «тунеядство» оплатил только каждый десятый из 470 тысяч выявленных властями «тунеядцев».

Акции протеста против декрета Лукашенко «О предупреждении социального иждивенчества» почти месяц проходят в столице и городах Белоруссии, собирая все больше участников.

«Нынешняя акция в Бресте - третья и наиболее многочисленная. В предыдущих протестных пикетах принимали участие 100 и 300 человек», - отметило издание.