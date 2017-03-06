ВВС: Протестующие в Бресте перекрыли главную магистраль города

ВВС: Протестующие в Бресте перекрыли главную магистраль города6
- 6.03.2017, 9:59
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Ведущее международное издание написало о масштабной акции протеста в Бресте.
«Более тысячи протестующих против налога на «тунеядство» прошли по центральным улицам белорусского Бреста и перекрыли движение на главной магистрали города», - сообщило вчера ВВС.
Протестующие скандировали «Баста!», «Лукашенко, уходи!», «Не хотим платить ворам, паразитам и ментам», «Нет зарплаты - есть налог, депутата кошелек», Настоящий дармоед - тот, кто выдумал декрет».
Часть участников несанкционированной акции - около 150 человек - согласились пройти в здание местной администрации на встречу с мэром города Александром Рогачуком.
Однако более тысячи человек, возглавляемые местными анархистами, двинулись по центральным улицам и ненадолго перекрыли движение на главной магистрали города проспекте Машерова.
Автомобилисты поддерживали участников шествия приветственными сигналами.
Милиция не вмешивалась в ход несанкционированной акции протеста.
По официальным данным, налог на «тунеядство» оплатил только каждый десятый из 470 тысяч выявленных властями «тунеядцев».
Акции протеста против декрета Лукашенко «О предупреждении социального иждивенчества» почти месяц проходят в столице и городах Белоруссии, собирая все больше участников.
«Нынешняя акция в Бресте - третья и наиболее многочисленная. В предыдущих протестных пикетах принимали участие 100 и 300 человек», - отметило издание.