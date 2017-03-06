Министр Заяц: С удовольствием хочу пригласить Данкверта 30 6.03.2017, 14:24

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Белорусские коллеги настойчиво зовут в гости главу Россельхознадзора.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц в ходе интервью РИА Новости вновь пригласил главу Россельхознадзора Сергея Данкверта, пишет ria.ru.

«С удовольствием хочу пригласить и Данкверта, и министра сельского хозяйства для того, чтобы мы наладили наши отношения в части поставок продуктов питания на рынки Российской Федерации и Республики Беларусь. С удовольствием встретим, покажем наши предприятия, расскажем обо всем. Надо же как-то встречаться, надо договариваться», — сказал Заяц.

При этом он считает, что опасения чиновников излишни, и на уточняющий вопрос, может ли он гарантировать, что Данкверт вернется на родину после визита, ответил: «Несомненно! Конечно, отправим».

«А когда были какие препятствия гражданам Российской Федерации? Прецедентов таких нет. Их и не будет. Зачем бояться? У нас правовое государство, безопасное государство, и мы можем гарантировать безопасность любого, который заехал на территорию Республики Беларусь», — добавил министр.

В начале февраля руководство Россельхознадзора приняло решение отложить запланированный визит своих специалистов в Беларусь, опасаясь провокаций с белорусской стороны по отношению к своим сотрудникам. На прошлой неделе министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич заявил, что МВД продолжает доследственные проверки в отношении чиновников Россельхознадзора.