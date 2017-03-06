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Данкверт не намерен ехать в Минск

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  • 6.03.2017, 16:38
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Сергей Данкверт

Глава Россельхознадзора не намерен ехать в Минск по приглашению министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонида Зайца.

По словам пресс-секретаря ведомства Юлии Мелано, не совсем понятно, зачем белорусская сторона приглашает его к себе.

Она отметила, что вопросов, которые бы Россельхознадзор хотел обсудить при личном присутствии Сергея Данкверта в Беларуси, нет, передает RNS.

Юлия Мелано также отметила, что, согласно международной практике, при выявлении проблем в продукции предприятий какой-либо страны, эта страна направляет свою делегацию для переговоров в страну поставок. Поэтому, по ее мнению, было бы логичнее, если белорусские коллеги «будут проситься приехать» в Москву.


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