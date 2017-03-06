Телеканал ТСН: В Бресте тысячи людей недовольны налогом на «тунеядство» 6.03.2017, 22:55

Фото: belsat.eu

Один из самых популярных украинских телеканалов подготовил видеорепортаж с акций протеста в Бресте.

Протестующие скандировали лозунги «Лукашенко, уходи!» и перекрыли движение основной трассы города. Скандальный приказ о налоге правитель Беларуси Александр Лукашенко издал два года назад. Он обязывает белорусов, которые не имеют официальной работы, выплачивать государству сбор в 200 долларов, передает телеканал ТСН.