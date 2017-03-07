«Настоящее время»: В Беларуси появился новый лидер – народ 4 7.03.2017, 10:37

ФОТО: «БЕЛСАТ»

По всей стране прошли мирные акции протеста с требованием отмены декрета о «тунеядцах».

Акции протеста появились самоорганизованно, появились совершенно новые лица и новые люди. Марш в Бресте 5 марта получился очень достойным, впечатляющим и организованным мероприятием.

Власти совершенно не знали, что делать с таким большим количеством протестующих.

Канал «Голос Америки» сделал сюжет в программе «Настоящее время» о митинге в Бресте.