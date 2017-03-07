«Настоящее время»: В Беларуси появился новый лидер – народ

«Настоящее время»: В Беларуси появился новый лидер – народ4
- 7.03.2017, 10:37
По всей стране прошли мирные акции протеста с требованием отмены декрета о «тунеядцах».
Акции протеста появились самоорганизованно, появились совершенно новые лица и новые люди. Марш в Бресте 5 марта получился очень достойным, впечатляющим и организованным мероприятием.
Власти совершенно не знали, что делать с таким большим количеством протестующих.
Канал «Голос Америки» сделал сюжет в программе «Настоящее время» о митинге в Бресте.