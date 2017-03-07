Белорусское телевидение глумится над памятью героев «Небесной сотни»5
- 7.03.2017, 15:01
Первый канал Белорусского телевидения сделал очередной антиукраинский шедевр в стиле «русского мира».
При этом фильм пестрит видеокадрами, взятыми с пропагандистского путинского канала Russia Today.
Авторы фильма «Звонок другу», который вышел 6 марта на БТ-1, утверждают, что абсолютное большинство героев «Небесной сотни» во время акций протеста в Киеве в 2014 году погибли от рук своих - выстрелами в спину.
Charter97.org предлагает фрагмент этого фильма.