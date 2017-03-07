К власти в Беларуси придут бывшие политзаключенные 22 7.03.2017, 16:07

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Фото: EPA

Власти вертухаев в Беларуси приходит конец.

БТ вчера показало пропагандистский фильм о Маршах рассерженных белорусов. Организаторами акций протеста в нем названы один из руководителей Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич, лидеры гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Санников, Дмитрий Бондаренко, Евгений Афнагель, Максим Винярский и главный редактор Charter97.org Наталья Радина.

За комментарием Charter97.org обратился к одному из героев «фильма» Дмитрию Бондаренко.

- Вы посмотрели это творение? Какие впечатления?

- Понятно, что этот репортаж делали очевидные психопаты, коих, как знают все белорусы, большинство на БТ. Но для себя я отметил абсолютную украинофобскую позицию авторов. Столько ненависти к Украине и украинцам даже на российских каналах редко увидишь.

- А как вам утверждение, что Статкевич, Санников, вы и еще несколько человек организовали Марши рассерженных белорусов по всей стране?

- А нечего было мою дочку, которая уже много лет живет и работает за границей, тунеядкой называть. А если серьезно, мы, как члены Белорусского Национального Конгресса, и не скрываем, что именно БНК выступил организатором Маршей рассерженных белорусов. Понятно, что заказчик фильма и исполнители уже трясутся от страха накануне Дня Воли. Они знают степень ненависти белорусского народа к Лукашенко и его подельникам. Они пытаются пугать белорусов сменой власти, не понимая, что абсолютное большинство граждан страны только мечтают об этом. Поэтому за массовость акций 25 марта в Минске можно быть спокойным.

- Очевидно, что в очередной раз власти рекламируют акцию оппозиции. Так было перед Площадями 2006 и 2010 годов. Но ситуация сейчас совершенно другая!

- Рейтинг Лукашенко сейчас ниже плинтуса. Беларусь находится в динамичной ситуации смены власти, и нравится это кому-нибудь или нет, но к руководству страной придут бывшие белорусские политзаключенные и узники совести. Ведь сегодня у власти находится шайка вертухаев. Лукашенко сам когда-то был надсмотрщиком в белорусской колонии. Про Шуневича нечего говорить – и так все ясно. Главным иделогом режима является вертухай с многолетним стажем Павел Якубович.

Сегодня власти вертухаев в Беларуси приходит конец.

- Политзаключенные смогут лучше управлять государством?

- В нескольких наших странах-соседях оказалось, что лучше. К примеру, в Польше из пяти президентов трое – Лех Валенса, Лех Качиньский и Бронислав Комаровский – были политрепрессированными. Президентом Чехословакии и Чехии был известный драматург и бывший политзаключенный Вацлав Гавел. Вот и сравните уровень жизни в стране, где правят вертухаи, и стран, где правят бывшие узники совести. Лидеры, которые за свои убеждения шли в тюрьмы, лучше понимают боль и чаяния простых людей. К тому же не выдумывают какой-то особый азиопский путь развития государства, а просто стремятся сделать жизнь, как в Европе, сохраняя свою самобытность.

Считаю, что Беларуси повезло, что у нее есть такой лидер, как Николай Статкевич. Человек почти 8 лет просидел в различных тюрьмах, колониях, на каторге-“химии”. В какой-то момент истории именно такой лидер берет на себя ответственность и поднимает страну с колен. К тому же, в БНК собралась отличная команда, способная объединить людей, привлечь профессионалов и провести реформы в Беларуси.