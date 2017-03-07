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Фотофакт: «Месторождение» боярышника в Пинске

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  • 7.03.2017, 17:08

Неизвестно, кто приходит сюда «лечиться», но делает он это с завидной регулярностью.

В историческом центре столицы Полесья есть укромное местечко, в котором сконцентрировано огромное количество опустошенных флакончиков спиртовых настоек боярышника и календулы, пишет «Медиа-Полесье».

Находится это «месторождение» под лестничным пролетом здания неработающего сейчас клуба «Пина платинум» (бывший ресторан «Пинская шляхта») недалеко от площади Ленина.

Неизвестно, кто приходит сюда «лечиться», но делает он это с завидной регулярностью и продолжительное время… Наверное, так доктор прописал…


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