Предприниматель из Барановичей зарабатывает с помощью 3D-принтера 3 7.03.2017, 22:15

Фото: intex-press.by

Александр Гаранин рассказал, сколько потратил на открытие бизнеса и что он может напечатать на своем оборудовании.

Об этом молодой предприниматель рассказал в интервью intex-press.by.

- Примерно три года назад в интернете я увидел маленькие копии людей, которые делают на 3D-принтерах. Это было необычно, и я подумал, что многие захотят купить такие фигурки. У нас тогда этим мало кто занимался, поэтому и конкуренция должна быть небольшой. Взвесив все плюсы и минусы, я решил заняться этим бизнесом.

«Первые клиенты появились спустя два месяца»

- На тот момент я стоял на учете в центре занятости как безработный. Там мне предложили окончить курсы для бизнесменов. После защиты бизнес-плана я получил безвозмездную субсидию в размере $1500 на развитие своего бизнеса. Полученные деньги я мог потратить только на закупку оборудования. Доложив к этой сумме все свои сбережения и взяв взаймы недостающее у знакомых, я приобрел в России 3D-принтер за $6000 и 3D-сканер за $700.

На оформление ИП ушло три дня, оплачивать пошлины после центра занятости не потребовалось. В аренде помещения я не нуждался – все оборудование стоит у меня дома.

Я расклеил объявления и стал рекламировать свое дело в соцсетях. Первые клиенты появились не сразу – примерно через два месяца: девушка заказала парню его миниатюрную копию на праздник.

Сотрудничаю с минской фирмой

- В Минске я нашел фирму, которая занимается 3D-печатью. Там научили меня работать на принтере. Мое оборудование печатает изделия из пластика, а столичной фирмы – из гипса. Отличие заключается в том, что мои изделия получаются однотонными и их нужно раскрашивать. В Минске все сразу печатается в цвете.

Однажды в минской фирме сломался сканер, и наше сотрудничество, которое продолжается до сих пор, стало взаимовыгодным. Я делаю для компаньонов 3D-модели, которые разрабатываю сам, а они печатают для меня фигуры из гипса.

Что можно копировать?

- В отличие от обычного устройства, которое воспроизводит только напечатанные тексты или изображения, 3D-принтер позволяет материализовать объемные предметы. На 3D-принтере можно произвести что угодно: копию автомобиля, собаки, ребенка, даже золотую или серебряную человеческую голову. Сейчас в Барановичах делают 3D-УЗИ, и, используя результаты обследования, можно сделать даже точную фигурку ребенка в животе у мамы. Можно сделать макет украшения (кольца, серьги) или статуэтку бабушки, чтобы потом показывать ее внукам не на фотографиях.

Сканирование занимает в среднем около 10 минут – все зависит от размера и подвижности объекта. После этого я делаю в специальной программе 3D-модель и отправляю ее на печать. Принтер печатает очень точно: на фигурке будут родинки, будут совпадать цвет глаз и мимика. Чем больше размер фигуры, тем четче будет рисунок.

Кольцо или серьги печатаются около 40 минут, миниатюрная копия человека – около четырех часов.

О ценах

- Цена изделия зависит от его размера. Гипсовая копия человека высотой 12 см стоит 150 рублей, пластиковый макет кольца от 35 до 40 рублей.

Цены также зависят от расхода материала. Он дорогой, поэтому и низкую цену я поставить не могу. Если клиент заказал «замудренное» ювелирное украшение (а изделия можно сделать абсолютно любые – даже ваш портрет в кольцо поместить), то оно будет дороже из-за сложного моделирования на компьютере.

«Мало кто знает, что такое 3D-печать»

- Чаще всего у меня заказывают эксклюзивные ювелирные украшения. Я моделирую кольцо или серьги и печатаю пресс-форму на принтере. Это своего рода слепок – ювелир зальет в него драгоценный металл и сделает украшение. Пользуются спросом миниатюрные копии жениха и невесты на свадьбу, чехлы для телефонов. Заказывают и изделия для хозяйства. Например, одна женщина попросила меня сделать пластиковую шестерню для мясорубки – старая износилась, а новую она долго не могла найти.

Как оказалось, самое сложное в моем бизнесе – поиск клиентов. Мало кто знает, что такое 3D-печать, и не понимает, как она работает. Зачастую люди думают, что сканирование человека – это опасно, хотя оно делается всего лишь набором камер.

С самого начала я был полон уверенности, что у меня все получится. Думал, что все будет проще. Но сейчас понимаю, что не все так легко: найти клиентов проблематично, да и у людей все чаще нет денег.

О планах на будущее

- Технология 3D-печати используется в медицине, и в будущем я хотел бы заниматься этим направлением. Воссоздавать точные копии, например, сердца – для отработки приемов, позволяющих успешно провести операцию. «Печатать» протезы, клапаны для сердца.

Начинающим бизнесменам я бы посоветовал стремиться к своей цели и добиваться ее, несмотря ни на что.