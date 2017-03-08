Юрий Хащеватский: Народ поднимается против шарлатана из Дроздов 21 8.03.2017, 7:40

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Фото: Роман Протасевич

Белорусы понимают, что терять время больше нельзя.

Об этом Charter97.org заявил известный белорусский режиссер Юрий Хащеватский.

- 17 февраля в Минске прошел многотысячный Марш рассерженных белорусов. Масштабные акции протеста сразу же повторились во всех крупных городах страны и не стихают до сих пор. Как вы прокомментируете состояние белорусского общества?

- Люди начинают понимать, что на самом деле происходит в Беларуси. Начинают осознавать, что власть находится в руках циничных шарлатанов, которые в свое время постарались затормозить развитие нашей страны ради собственной выгоды.

А конкретно: люди поднимаются против так называемого «президента», который вовсе таковым не является, а просто назначил себя с помощью фальшивых «выборов». 23 года этот человек «управляет» страной, хотя на самом деле он ничего не понимает в современной цивилизации и современной экономике и не видит пути, как в дальнейшем должна развиваться Беларусь.

Когда я слышу, что его называют «политиком», я не понимаю, что понимают под этим словом. Если под «политикой» иметь в виду умение лучше всех обманывать, жаднее всех бросаться на «халяву», волноваться за свои бесчисленные резиденции, привилегии и золотой пистолет Коли – а это все, о чем он думает – то этого человека можно назвать «политиком». Но на самом деле – это просто шарлатан из Дроздов, и не более того.

Но сегодня мы видим, что общество просыпается и понимает, что не хотят отдавать в руки этого шарлатана будущее своих детей и внуков. Даже пенсионеры сегодня видят: работы нет и никакого развития нет. Мы отвалились от цивилизации со своим металлоломом, который власти покрасили и называют «промышленностью». Это происходит в то время, когда свободные западные люди уже на пороге того, чтобы послать колонистов на Марс или достичь реального долгожительства с перспективой бессмертия. Вот о чем думают сегодня на Западе!

А о чем думает управляющая нашей страной шайка? О том, где бы взять кредиты, где бы «хапнуть». Лукашенко – это правитель, который не понимает, что главная ценность сегодня – это человек. Кто у нас может сейчас реализовать свои мечты и способности? Даже в воюющей Украине сейчас гораздо больше возможностей, чем в нашей стране, где «правит бал» декрет №3.

То, что люди выходят на акции протеста – это очень хорошо. Это значит, что белорусы понимают: болезнь зашла очень далеко и ее надо немедленно лечить.

- 25 марта белорусы выйдут на День Воли в Минске, а 26-го – на акции протеста в своих городах. Что бы вы хотели им сказать?

- Я хочу сказать эти людям: не позвольте себя в очередной раз себя обмануть разными пропагандистскими фильмами, которые сейчас «крутят» по БТ. Самая большая опасность, которая стоит перед белорусами – это сегодняшняя власть. Чем раньше все вместе сумеем удалить эту раковую опухоль, тем быстрее мы начнем выздоравливать.

Никто вместо нас этого не сделает. А тем, кто сидит по домам, я хочу напомнить: если вас не затронул декрет №3 – вас затронет декрет №4, декрет №5, декрет №6 и так далее.