Активист из Бреста: Появился новый лидер протестов - сам белорусский народ 2 8.03.2017, 16:35

17,218

Власти не ожидали такого уровня организованности на Маршах против декрета о «тунеядцах».

Об этом в «Фейсбуке» написал активист и блогер из Бреста Сергей Петрухин.

«Пошло два дня после марша против «тунеядного декрета» и можно подвести некоторые итоги. Во-первых, можно уже совершенно точно констатировать факт, что у оппозиции появился новый лидер, это непосредственно сам белорусский народ. Неслыханное дело, во время марша в Бресте кол-во его участников в пиковые моменты значительно превышало тысячу человек. Как говорится, старожилы такого не упомнят. А проспект в Бресте перекрывали последний раз тележками с тухлой колбасой, спрятанной от трудящихся в подсобке какого-то магазина в годы дефицита при живом ещё СССР.

Во-вторых, власть три недели молчала, позволяя людям собираться, высказываться, идти где вздумается, и, самое главное, спокойно расходиться без последствий. Близлежащие дворы не были заставлены автозаками и автобусами, набитыми «космонавтами» и другими «служащими закону и народу» Республики Беларусь. Из неизменных атрибутов массовых мероприятий в толпе наблюдались лишь мрачные упыри из «группы документирования» и пугающиеся объектива группки упитанных молодых людей с лицами, заменяющими удостоверения сотрудников ОВД. Власть вяло огрызалась мелкими точечными репрессиями в виде вызовов в РОВД постфактум.

Воскресный марш мог и не состояться совсем. И не потому, что городские власти так откровенно подставились со скоропостижным устройством бесплатных покатушек на центральной площади. Некоторые «лидеры» похоже так и не поняли, что происходит. Некоторые «лидеры» пытались увести людей в какой-то актовый зал для каких-то непонятных переговоров с каким-то Рогачуком. Неужели кто-то всерьез думает, что этот председатель-временщик, присланный из Минска на «кормление», полномочен что-то изменить в законе, разработанном в администрации Лукашенко и им подписанном?

Среди собравшихся возникла сумятица - что делать? Идеологи в здании совместно с ребятами в штатском из отдела по защите конституционного строя наверняка радостно потирали руки - протест вот-вот захлебнется.

И вот тут появились безвестные парни с баннером, где было написано, кто в стране главный тунеядец. С простыми, конкретными лозунгами они были встречены собравшимися буквально на «ура». И все вдруг поняли, зачем они сюда пришли и что нужно дальше делать. В результате такого драйва Брест еще не видывал».