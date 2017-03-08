Жозе Моуринью назвал поле в Ростове непригодным для футбола 4 8.03.2017, 17:56

Жозе Моуринью

Жозе Моуринью раскритиковал газон стадиона «Олимп-2», на котором «Манчестер Юнайтед» предстоит провести первый матч 1/8 финала Лиги Европы.

«Мне трудно поверить, что мы будем играть на таком поле завтра, если это вообще можно назвать полем. И я не знаю, кем мы будем играть. Не знаю, сыграет ли Мхитарян. Мне придется серьезно подумать, так как я ожидал более благоприятных условий. Летом мы с «Сити» не стали играть на похожем поле в Китае. Но сейчас все выглядит так, как будто нам играть придется.

До этого я ни с кем не контактировал. Сейчас общался с одним джентльменом из УЕФА, когда осматривал поле. И когда высказал ему мои сомнения, этот джентльмен ответил, что игроки застрахованы и, если что-то случится, не будет никаких проблем», — цитирует Моуринью «Спорт-Экспресс».

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц согласился с Моуринью, признав, что качество газона стадиона «Олимп-2» не соотвествует ожиданиям гостей из Манчестера. При этом специалист отметил, что поле создаст проблемы для обеих команд в равной степени.

«Поле действительно не того качества, к которому привыкли в Манчестере. Там совсем другое качество полей. Мы живем в других реалиях. Но поле будет одинаковым для всех и создаст проблемы обеим командам. Это реалии, которые нужно иметь в виду, вот и все», — заявил Данильянц.

В 1/16 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» дважды переиграл французский «Сент-Этьен» (3:0, 1:0). В домашнем матче хет-трик оформил Златан Ибрагимович, в ответном отличился Генрих Мхитарян.

В нынешнем сезоне «Манчестер Юнайтед» по-прежнему участвует во всех турнирах, в которых стартовал. В чемпионате Англии команда Моуринью занимает шестое место, отставая от лидирующего «Челси» на 17 очков. При этом от «Тоттенхэма», который располагается на второй строчке, «МЮ» отделяют лишь семь очков.

В финале Кубка английской лиги, состоявшегося 26 февраля в Лондоне на стадионе «Уэмбли», «Манчестер Юнайтед» победил «Саутгемптоном» со счетом 3:2. Победный гол на 87-й минуте забил шведский нападающий Златан Ибрагимович, оформивший дубль. В четвертьфинале Кубка Англии «МЮ» 13 марта встретится на лондонском «Стэмфорд Бридж» с «Челси».

«Ростов» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы на выезде сыграл вничью с пражской «Спартой» (1:1) и впервые в истории вышел в 1/8 финала турнира. В первой встрече российский клуб разгромил соперника со счетом 4:0. Для «Ростова» эта победа стала самой крупной в еврокубках. Ранее лучшим результатом команды был разгром амстердамского «Аякса» в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов нынешнего сезона (4:1).

В шести матчах Лиги чемпионов нынешнего сезона «Ростов» набрал пять очков и занял третье место в группе D, обогнав на три балла голландский ПСВ. Ростовский клуб впервые в истории добрался до плей-офф еврокубков.