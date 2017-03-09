Следующий праздник протеста и свободы - 25 марта в центре Минска
- 9.03.2017, 11:37
Концерт Brutto на «Минск-Арене» дал мощный заряд энергии.
Первое выступление Brutto в Минске превратилось в настоящий праздник протеста и свободы.
Музыканты исполнили практически все свои самые известные хиты, в том числе гимн Майдана «Воины света» и звучащую на всех последних митингах оппозиции «Ня будзь скотам».
Уже до начала концерта собравшиеся скандировали «Жыве Беларусь!», а когда со сцены зазвучал «Родны край», над танцполом поднялись десятки бело-красно-белых флагов. А еще были фаера, дружные кричалки, мощная энергетика Сергея Михалка и его команды, видеокадры с символом протеста — сжатым кулаком. Вчера стало понятно, что белорусы окончательно проснулись и готовы к решительным действиям.
Об этом свидетельствуют и песни, и лозунги, которые звучали у «Минск-Арены» и в общественном транспорте после концерта, и посты фанатов группы в соцсетях. Сайт bnknews.org приводит некоторые из них:
10 год чакання і вось вы пяеце на галоўнай пляцоўцы краіны!😀 Дзякуй #BRUTTO за дзіўны вечар!— Kiselev.Sergey (@Elevd_404) 8 марта 2017 г.
Вы лепшы гурт! Назаўсёды ў сэрцы! #НашаВозьме
Каля Мiнск-Арэны сёння быý усталяваны рэкорд Гiнеса па колькасцi аýто з налепкамi з выявамi БЧБ i Пагонi. #Brutto #Брутто— Viktar Chadasievič (@viktar21) 8 марта 2017 г.
Свята непаслухмянасці ў горадзе М. Толькі загучаў "Родны край" ад #brutto - узняліся дзесяткі сцягоў, хоць на ўваходзе быў дэталёвы вобшук. pic.twitter.com/VXvbffwfY6— symbal.by (@symbalby) 8 марта 2017 г.