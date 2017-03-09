Следующий праздник протеста и свободы - 25 марта в центре Минска 9.03.2017, 11:37

фото: onliner.by

Концерт Brutto на «Минск-Арене» дал мощный заряд энергии.

Первое выступление Brutto в Минске превратилось в настоящий праздник протеста и свободы.

Музыканты исполнили практически все свои самые известные хиты, в том числе гимн Майдана «Воины света» и звучащую на всех последних митингах оппозиции «Ня будзь скотам».

Уже до начала концерта собравшиеся скандировали «Жыве Беларусь!», а когда со сцены зазвучал «Родны край», над танцполом поднялись десятки бело-красно-белых флагов. А еще были фаера, дружные кричалки, мощная энергетика Сергея Михалка и его команды, видеокадры с символом протеста — сжатым кулаком. Вчера стало понятно, что белорусы окончательно проснулись и готовы к решительным действиям.

Об этом свидетельствуют и песни, и лозунги, которые звучали у «Минск-Арены» и в общественном транспорте после концерта, и посты фанатов группы в соцсетях. Сайт bnknews.org приводит некоторые из них: