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Джигурда получил паспорт «ДНР»

  • 9.03.2017, 20:02

Российский актер и шоумен обзавелся документом фейковой республики.

Российский актер и шоумен Никита Джигурда получил паспорт гражданина самопровозглашенной «Донецкой народной республики».

Об этом сообщило Донецкое агентство новостей, передает ТАСС.

«Я горжусь тем, что стал гражданином «ДНР», - приводит агентство слова Джигурды во время церемонии вручения паспорта.

В конце ноября 2016 года паспорт «ДНР» получил также российский актер, сценарист и режиссер Иван Охлобыстин.


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