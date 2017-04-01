Освобожден второй человек по делу «Белого легиона»
- 1.04.2017, 12:08
Роман Васильев освобожден из следственного изолятора КГБ.
О его освобождении сообщила жена в Фейсбуке.
27-летний Роман Васильев был одним шести активистов «Молодого Фронта», которых обвиняли в подготовке «массовых беспорядков».
Сотрудники КГБ арестовали Васильева 23 марта.
Также поступает новая информация о предъявлении обвинений. По крайней мере уже девяти человекам предъявили «подготовку к массовым беспорядкам». Это Дмитрий Дашкевич, Иван Ковальчук, Евгений Полторжицкий, Сергей Стрибульский, Алексей Абрамов, Александр Евдахо, Владимир Румянцев и Андрей Белявский.