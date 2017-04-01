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Освобожден второй человек по делу «Белого легиона»

  • 1.04.2017, 12:08
Роман Васильев
Фото: svaboda.org

Роман Васильев освобожден из следственного изолятора КГБ.

О его освобождении сообщила жена в Фейсбуке.

27-летний Роман Васильев был одним шести активистов «Молодого Фронта», которых обвиняли в подготовке «массовых беспорядков».

Сотрудники КГБ арестовали Васильева 23 марта.

Также поступает новая информация о предъявлении обвинений. По крайней мере уже девяти человекам предъявили «подготовку к массовым беспорядкам». Это Дмитрий Дашкевич, Иван Ковальчук, Евгений Полторжицкий, Сергей Стрибульский, Алексей Абрамов, Александр Евдахо, Владимир Румянцев и Андрей Белявский.


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