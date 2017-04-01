Из Украины в Беларуси пытались ввезти спрятанное в запасном колесе «Опеля» сало 12 1.04.2017, 16:45

Фото: gpk.gov.by

Теперь жительница Столина может лишиться автомобиля.

Спрятанную в навесной «запаске» автомобиля «Oпель» продукцию обнаружили сотрудники погранотряда с таможенниками в пункте пропуска «Верхний Теребежов».

Как сообщили media-polesye.by в Госпогранкомитете, общая масса изъятого товара составила почти 20 килограммов, а сумма его оценки – 150 белорусских рублей. Автомобиль оценили в шесть тысяч рублей и поместили на стоянку задержанных транспортных средств до окончания разбирательства.

– По данному факту проводится дальнейшая проверка. Учитывая, что товар был сокрыт от таможенного контроля способом, затрудняющим его обнаружение, по решению суда иномарка может быть конфискована, – добавили в ведомстве.

Фото: gpk.gov.by

Это не первый случай, когда пограничники обнаруживают факты незаконного перемещения через границу мясной продукции.

Так, практически два месяца назад на железнодорожной станции «Горынь» в Столинском районе задержали двух гражданок Украины почти со 120 килограммами сала и другим контрабандным товаром. А в конце февраля средь бела дня незаконно пытались переместить через границу более двух тонн сала, разложенных в 63 мешка, жители Столинского района.