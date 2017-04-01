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Из Украины в Беларуси пытались ввезти спрятанное в запасном колесе «Опеля» сало

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  • 1.04.2017, 16:45
Фото: gpk.gov.by

Теперь жительница Столина может лишиться автомобиля.

Спрятанную в навесной «запаске» автомобиля «Oпель» продукцию обнаружили сотрудники погранотряда с таможенниками в пункте пропуска «Верхний Теребежов».

Как сообщили media-polesye.by в Госпогранкомитете, общая масса изъятого товара составила почти 20 килограммов, а сумма его оценки – 150 белорусских рублей. Автомобиль оценили в шесть тысяч рублей и поместили на стоянку задержанных транспортных средств до окончания разбирательства.

По данному факту проводится дальнейшая проверка. Учитывая, что товар был сокрыт от таможенного контроля способом, затрудняющим его обнаружение, по решению суда иномарка может быть конфискована, – добавили в ведомстве.

Фото: gpk.gov.by

Это не первый случай, когда пограничники обнаруживают факты незаконного перемещения через границу мясной продукции.

Так, практически два месяца назад на железнодорожной станции «Горынь» в Столинском районе задержали двух гражданок Украины почти со 120 килограммами сала и другим контрабандным товаром. А в конце февраля средь бела дня незаконно пытались переместить через границу более двух тонн сала, разложенных в 63 мешка, жители Столинского района.


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