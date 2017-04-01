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Первый гол в нынешнем чемпионате Беларуси по футболу забил Дмитрий Мозолевский

  • 1.04.2017, 19:51
Дмитрий Мозолевский
Фото: tribuna.com

Чемпионат начался матчем «Минск» — «Динамо» (Брест), который прошел в столице на стадионе ФК «Минск».

Дмитрий Мозолевский на 52-й минуте игры поразил ворота хозяев с передачи Алексея Легчилина, передает «Еврорадио».

Результат матча — 2:2.

Дмитрий Мозолевский вернулся в брестское «Динамо» с этого сезона. Ранее он защищал цвета БАТЭ в течение шести сезонов.

Также сегодня уже сыграли «Нафтан» и «Слуцк» — 0:1.


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