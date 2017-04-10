На белорусско-украинской границе ограничат движение транспорта 10.04.2017, 8:24

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Фото: brestnet.com

Будет перекрыт один из каналов въезда в пункте пропуска «Мокраны».

В пункте пропуска «Мокраны» («Доманово») на белорусско-украинской границе с 10 апреля временно ограничат движение транспорта. Будет перекрыт один из каналов въезда. Причина — запланированная установка новой системы радиационного контроля, информирует пресс-служба Государственного пограничного комитета Беларуси.

Пограничники рекомендуют водителям учитывать эту информацию при планировании маршрута поездки в Украину. В прежнем режиме будут работать ближайшие пункты пропуска «Томашовка» («Пулемец») и «Олтуш» («Пища»).