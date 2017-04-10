Альтернативная служба в Беларуси: «Лучше бы он траншеи рыл!»17
- 10.04.2017, 19:20
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Как представитель религиозной общины «Свидетели Иеговы» проходит альтернативную службу.
“Славик, давай, вот, пол помоешь”, ― говорят невысокому 20-ти летнему парню в Щучинской больнице. Здесь Вячеслав Шупляк проходит альтернативную службу, хотя сам он из Вилейки, служит за 216 километра от дома. Он ― представитель религиозной общины “Свидетели Иеговы”, держать в руках оружие не может по убеждениям. Поэтому вместо двух лет в армии, будет три года работать в больнице по 10 часов, пять дней в неделю, передает euroradio.fm.
“Ношу документы, убираю, помогаю с лежачими больными, мету двор, ношу постельное бельё, помогаю разносить еду, отвести кого-то на рентген, помогал в ремонте. Когда пришёл на службу, не знал, к чему готовиться, первый год же альтернативная служба в стране. Служу тут уже три месяца. Где служить, я не выбирал”, ― рассказывает Вячеслав Шупляк.
Пока разговариваем, сестра-хозяйка даёт ему задания: отнести документы в административный корпус, протереть столы в столовой.
“Просыпаюсь в 6:30, в больнице уже в 8 утра. Сразу разношу документы, статистику по больным, протираю пыль, потом разношу еду”, ― рассказывает Вячеслав, пока моет пол в коридоре.
Его зарплата ― 250 рублей, это 131 доллар. Попасть на такую службу было непросто, не все понимали, как это работает. До службы Вячеслав работал водителем, закончил лицей.
“Учился в Смолевичском аграрно-техническом лицее. Хорошо, не пришлось с девушкой расставаться ― шутит Вячеслав. ― Когда переезжал сюда, её не было. Я водитель-международник по специальности. Хочу после службы работать по специальности, с детства автомобили люблю. Может, останусь тут, в Щучине после службы. Хороший город!”
Пока говорим, сотрудницы больницы обсуждают альтернативную службу. “Да зачем это нужно, около женщин тут, три года, за юбками. Лучше бы траншеи где рыл”, ― говорит одна.
Другая спорит: “Да он тут устаёт больше, чем на тех траншеях”.
Новое задание: Вячеславу нужно помочь больному, заправить постель. Он служит в отделении неврологии, здесь много лежачих. Потом идём с каталкой за бельём в другой корпус. Там выдают два больших мешка, и каталка становиться тяжёлой, Вячеслав с трудом её вкатывает на лестницу.
Дальше ― небольшой перерыв, можно попить чаю в сестринской. Там сестра-хозяйка признаётся, что зарабатывает меньше Вячеслава на несколько десятков рублей. А она его прямая начальница.
В Беларуси закон “Об альтернативной службе” начал действовать с 1 июля 2016 года. Но первые призывники отправились на такую службу только зимой 2017-го. Альтернативная служба доступна только тем, кто не может принимать присягу и носить оружие из-за религиозных убеждений. Чтобы на такую службу отпустили, нужно доказать военкому свои убеждения, а также принести справку из религиозной общины. Призывников-альтернативщиков никто не спрашивает, где и кем они хотят служить. Дома не оставляют никого. Альтернативную службу на данный момент в Беларуси проходит 51 человек. Они служат в больницах, лесных хозяйствах, сельскохозяйственных организациях. Те, кто служит альтернативно, подчиняются не Минобороны, а Министерству труда и социальной защиты.