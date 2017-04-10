Альтернативная служба в Беларуси: «Лучше бы он траншеи рыл!» 17 10.04.2017, 19:20

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Фото: Еврорадио

Как представитель религиозной общины «Свидетели Иеговы» проходит альтернативную службу.

“Славик, давай, вот, пол помоешь”, ― говорят невысокому 20-ти летнему парню в Щучинской больнице. Здесь Вячеслав Шупляк проходит альтернативную службу, хотя сам он из Вилейки, служит за 216 километра от дома. Он ― представитель религиозной общины “Свидетели Иеговы”, держать в руках оружие не может по убеждениям. Поэтому вместо двух лет в армии, будет три года работать в больнице по 10 часов, пять дней в неделю, передает euroradio.fm.

Фото: Еврорадио

"Инвентарная) Вёдра под мытьё и прочее"

“Ношу документы, убираю, помогаю с лежачими больными, мету двор, ношу постельное бельё, помогаю разносить еду, отвести кого-то на рентген, помогал в ремонте. Когда пришёл на службу, не знал, к чему готовиться, первый год же альтернативная служба в стране. Служу тут уже три месяца. Где служить, я не выбирал”, ― рассказывает Вячеслав Шупляк.

Пока разговариваем, сестра-хозяйка даёт ему задания: отнести документы в административный корпус, протереть столы в столовой.

“Просыпаюсь в 6:30, в больнице уже в 8 утра. Сразу разношу документы, статистику по больным, протираю пыль, потом разношу еду”, ― рассказывает Вячеслав, пока моет пол в коридоре.

Его зарплата ― 250 рублей, это 131 доллар. Попасть на такую службу было непросто, не все понимали, как это работает. До службы Вячеслав работал водителем, закончил лицей.

"Документики, справочки, разношу сразу после планёрки"

“Учился в Смолевичском аграрно-техническом лицее. Хорошо, не пришлось с девушкой расставаться ― шутит Вячеслав. ― Когда переезжал сюда, её не было. Я водитель-международник по специальности. Хочу после службы работать по специальности, с детства автомобили люблю. Может, останусь тут, в Щучине после службы. Хороший город!”

Пока говорим, сотрудницы больницы обсуждают альтернативную службу. “Да зачем это нужно, около женщин тут, три года, за юбками. Лучше бы траншеи где рыл”, ― говорит одна.

Другая спорит: “Да он тут устаёт больше, чем на тех траншеях”.

Улицу я тоже мету, хорошо листьев сейчас нет

Новое задание: Вячеславу нужно помочь больному, заправить постель. Он служит в отделении неврологии, здесь много лежачих. Потом идём с каталкой за бельём в другой корпус. Там выдают два больших мешка, и каталка становиться тяжёлой, Вячеслав с трудом её вкатывает на лестницу.

Дальше ― небольшой перерыв, можно попить чаю в сестринской. Там сестра-хозяйка признаётся, что зарабатывает меньше Вячеслава на несколько десятков рублей. А она его прямая начальница.

"Не без медицинского юмора под чай"

В Беларуси закон “Об альтернативной службе” начал действовать с 1 июля 2016 года. Но первые призывники отправились на такую службу только зимой 2017-го. Альтернативная служба доступна только тем, кто не может принимать присягу и носить оружие из-за религиозных убеждений. Чтобы на такую службу отпустили, нужно доказать военкому свои убеждения, а также принести справку из религиозной общины. Призывников-альтернативщиков никто не спрашивает, где и кем они хотят служить. Дома не оставляют никого. Альтернативную службу на данный момент в Беларуси проходит 51 человек. Они служат в больницах, лесных хозяйствах, сельскохозяйственных организациях. Те, кто служит альтернативно, подчиняются не Минобороны, а Министерству труда и социальной защиты.

"Всё те же справки, здесь их пишут"

"Иногда на службе можно попить кофе в сестринской"

"Отжимаем и моем пол"

"Принимаю бельё у медсестры-хозяйки. Пока не тяжело"

"А на такой каталке перевозят больных на процедуры"

"Мою палаты, больным скучно, общаются"

"И пыль с полочек нужно протереть"