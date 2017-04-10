Нефтегазовый спор Минска и Москвы больно ударил по карману БелЖД 10.04.2017, 20:40

БелЖД недосчиталась «приличной суммы» из-за нефтегазового конфликта.

Белорусская железная дорога (БелЖД) в 2016 году снизила объем перевозок нефтяных грузов примерно на четверть. Это повлекло и приличное уменьшение доходов. Об этом сообщил первый заместитель начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности БелЖД Александр Евсюк на конференции по нефтепереработке в Минске, организованной компанией Confidence Capital, передает tut.by.

«Из-за неблагополучной нефтяной конъюнктуры и сокращения поставок российской нефти в Беларусь в последнее время наблюдался спад перевозок нефтеналивных грузов. В прошлом году было перевезено 25,2 млн тонн нефтяных грузов, из них более 60% — 18 млн тонн — это собственная погрузка. По сравнению с 2015 годом объем перевозок нефтепродуктов уменьшился на 23%», — сказал Евсюк. В беседе с журналистами он отметил, что в денежном выражении потери составили «приличную сумму».

В первые месяцы 2017 года тенденция падения объемов перевозок продолжилась. «Снижение по сравнению с началом прошлого года составило 26%», — сказал представитель БелЖД.

Вместе с тем он выразил оптимизм в свете договоренностей президентов Беларуси и России, которые были достигнуты неделю назад. «Если договоренности 3 апреля будут реализованы, то у нас будет все нормально. Будет полностью задействован парк цистерн. Все восстановится. Хотя и без этого мы пытались работать нормально», — отметил Евсюк.

По его словам, несмотря на неблагоприятную конъюнктуру нефтепродукты оставались одной из самых крупных товарных позиций по объемам перевозок. Среди всей номенклатуры грузов, перевозимых БелЖД, их доля составляет около 18%.

Евсюк подчеркнул, что «тарифная политика является главным инструментом маркетинговой стратегии по наращиванию объемов и увеличению доходов».

В 2013 году в рамках Единого экономического пространства и Таможенного союза Белорусская железная дорога перешла на единый унифицированный железнодорожный тариф на перевозки. Унификация тарифов была призвана оптимизировать расходы бизнеса на логистику, одновременно повышая конкурентоспособность продукции на внешних рынках.

«Унифицированные тарифы на экспортно-импортные и республиканские перевозки с момента их установления в рублях не индексировались. В результате роста затрат перевозки осуществляются по убыточным тарифам. А это 64% всех экспортно-импортных и внутриреспубликанских перевозок», — сказал Евсюк. «В долларовом эквиваленте по отношению к январю 2013 года унифицированные тарифы снизились на 60%. Это своего рода скидка, которую получили грузовладельцы», — добавил он.

В условиях обострившейся конкуренции на рынке транспортных услуг выгодное географическое положение Беларуси само по себе не может обеспечить привлечение дополнительных грузопотоков, необходима постоянная работа в части «сбалансированной тарифной политики». Тарифы БелЖД в 2017 году должны стимулировать как привлечение новых и дополнительных объемов перевозок, так и сохранение существующих при неблагоприятной конъюнктуре рынка товаров и услуг. Но при этом должен соблюдаться один принцип. «Доходы, получаемые дорогой после снижения тарифов, должны быть больше за счет привлечения дополнительных объемов», — резюмировал Евсюк.

В начале марта ОАО «Российские железные дороги» увеличило с 25% до 50% скидку на перевозки белорусских нефтепродуктов в направлении российских портов на Балтийском море. По мнению РЖД, это должно стимулировать перевод нефтяных грузов из портов Литвы, Латвии и Эстонии в порты РФ. Повлияла ли такая тарифная политика российских коллег на деятельность БелЖД? «Мы свою политику не выстраиваем по географии перевозок. Наша политика: дальше везешь, мы готовы это стимулировать. В принципе, [Белорусская железная] дорога готова ехать в те порты. Вопрос лишь к грузовладельцам, готовы ли они. Конечную эффективность перевозок по тому или иному маршруту определяет именно грузовладелец», — сказал он, подчеркнув, что белорусские компании «прорабатывали вопрос», но пока не подавали заявок на перевозку нефтепродуктов в российские порты.