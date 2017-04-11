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Письмо фрау А. Лукашенко

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  • 11.04.2017, 15:20
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Любопытная статья была опубликована сегодня в газете «Советская Белоруссия».

Газета администрации Лукашенко опубликовала статью, посвященную делу «Белого легиона», под заголовком «Имя им — легион». В статье приводится письмо некой немецкой фрау А. белорусскому диктатуру. Вот его текст:

«Уважаемый господин президент, я фрау А... хочу сообщить Вам...

Я узнала о готовящихся провокациях и планирующемся перевороте в Беларуси. Как сообщил г-н...... это произойдет 25.03.2017. Запланированные провокации могут произойти во время демонстраций.

Подготовлены в Польше группы исполнителей, которые в это время будут находиться в Беларуси.

Возможно, одним из организаторов провокаций является гражданин Бондаренко, проживающий в Польше.

Для создания жертв запланировано использование спецтехники.

Господин Бондаренко - участник событий декабря 2010 года.

Запланировано участие подготовленных журналистов для online-трансляции провокаций.

Как М.... считает, что эти события в Беларусь должны стать последним шансом для фашистского переворота

Фрау А.»


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