Почему здоровенные мужики величают себя «фрау»? 17 12.04.2017, 12:23

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Или почему Давыдько так комментариев боится.

На письмо «фрау А.» Лукашенко, опубликованном в «Советской Белоруссии», на сайт Charter97.org пришло огромное количество шедевральных комментариев читателей. Приводим некоторые из них:

- Я правильно понял, что у ТНП гэбэшное погоняло Фрау А?

- Штирлиц шел по Рейхстагу, стараясь оставаться незамеченным. Но что-то его выдавало: то ли буденовка, то ли орден Ленина, то ли парашют, волочащийся за спиной.

- Должно было быть подписано - «Ваша фрау А». Недоработка Вакульчика.

- Не просто в студию, а присвоить фрау А. героя Беларуси, все-таки страну спасла!

- В общем даже комментировать нечего. Просто ржу ни могу! Раньше говорилось, что это якобы, подчеркиваю, гражданин (гражданка) Беларуси, проживающий за границей - допустим, в частности интересно, если человек мигрировал в Германию, то в письме не стал бы называть себя - фрау, так как не свойственно, если мигрировал как говорится в детстве, то наверное не знал так хорошо русского языка (у меня знакомый 7 лет прожил и уже с трудом русские слова подбирает). Просто идеологи или кто там, которые это корябали, таким образом хотели подчеркнуть, что человек именно из Германии. Не буду дальше развивать мысль, так как вопросов еще много. В общем за писанину тройка с большой натяжкой. Дети в школе сочинения лучше пишут!

- Да что ж они такое курят забористое?

- Фрау пользовалась Гугл переводчиком.

- Фашисты? Спецтехника? Фрау не ошиблась... Только немножко стороны попутала.

- Догнал! Фрау «А» - это Ананич!

- А обратный адрес не Новинки ли?

- Эта фрау ехала в той машине, которая с оружием прорвалась в Беларусь из Украины. Видел эту фрау в Налибокской пуще, закапывала арматуру, что по ящику показали.

- Где вторая серия про прорыв границы? Кого ранило в голову, кого наградили посмертно? Требуем продолжения съемок боевика «Прорыв границы».

- Уважаемая Фрау Александра Григорьевна!

Пишет вам группа обеспокоенных граждан Республики Беларусь. Расскажите нам, пожалуйста, продолжение басни (зачеркнуто) шокирующей истории с прорывом украинского джипа с вооруженными боевиками через границу! Ведь, как стало известно из многих источников, этот джип границу Украины никогда не пересекал, он белорусский, ехали на нем граждане Беларуси, о которых скромно умалчивают, особенно место их службы (зачеркнуто) работы, никто никуда не убегал, и было у них пару муляжей! Несомненно, кто то из руководства определенных служб решил Вас жестоко обмануть и разыграть, зная Вашу ранимую женскую психику. И любого честного гражданина страны этот факт не может оставить в покое, так же, как и настораживающее состояние Вашей психики.

Также, второй важный вопрос, это задержание целой армии диверсантов, в каких-то лесах, между Лоевом и Гродно, или может между Брестом и Витебском (вам виднее). Не дай Бог, один пейнтбольный шарик Вам в лоб, мог вызвать трагедию!

- Помните школьные годы, эдак 5-6 класс? Когда хотелось сачкануть с уроков мы придумывали нечто подобное учительнице. Но уже в 9-10 классе версии были посерьезней... И уже после школы все дружно с учителями смеялись - какие же мы были наивные, когда думали, что учителя нам верят! А эта «версия» даже на 3 класс средней школы не тянет. Они нас всех за лохов держат или в школе не учились?

- Я когда это увидела, подумала, что папа-граматей из КГБ, от имени фрау «А», когда сочинял в муках ночью это письмо, устал и заснул на нем, а сын-ученик 2 класса утром встал и дописал, что «С уважением...» мол к вам, г-н Президент, мой папаня относится...

- Какими же нужно быть дебилами, чтобы такое озвучить. Не зря Давыдько, или как так его, комментариев так боится. Похоже только в комментариях они правду о себе и читают.

- «Фрау» вам будет 1 мая...

- Уровень Котковец достигнут во всем! Двигаться дальше некуда! Это эталон! В Германии каждая фрау знает, что будет 25.03 в Минске и так без подготовки, так прямо в лоб и сообщает! Это же и с золотого унитаза слететь можно! Головой об Цал Дер Бие! А может автор этого письма знает в Германии только одну фрау: фрау Ангелу Мерхель? И в благодарность за ведро кофе она........? Не, ну тогда и в Германии должен быть голод, как у нас. Письмо это, просто шедевр. Верх дебилизма. и Суперфосфатов пропустил? И не правил?

- А ничего, что письмо написано одной рукой, а подписано совершенно другим почерком (сравните текст письма и фразу «с уважением» внизу)? Мля... клоуны... когда ж вы научитесь работать не на [отшибись]?! Как можно так тупить?

- Думаю это Колькина работа!

- Это я вам таки скажу, если каждый день какая-нибудь фрау будет писать по такому письму, которое будет иметь такой ошеломительный деньговыкачивающий эффект, то в закромах скоро совсем закончатся деньги.

- Письмо фрау А фюреру АГЛ.

- Якубович сперва перед оппозиционером извиняется, теперь Лукашенко троллит. Не иначе хочет сбежать, как Зимовский, до большого шухера и люстрации. Скажет потом: «Я ж за вас был всегда! Не увольняйте меня и не отбирайте непосильным трудом нажитое!»

- Das ist fantastisch!!!

- А почему не пригласили фрау А на посиделки за круглым столом в клубе редакторов?

- Не удивлюсь, если фрау А и ее друг Мишель участвовали и в операции «Налогавая, гары».

- Сам себе письма пишет? Точно весеннее обострение.

- Это что получается, одна баба-фрау спасла нашу страну от погибели, а где наша разведка...

- Поперхнулся чаем. От смеха. Удивлен ли я? Нет, я уже давно не удивляюсь тупости наших спецслужб-провокаторов. Возмущен? Зол? Да пожалуй что уже нет. Зло прошло. Вместе со страхом. Теперь мне просто смешно. Эти клоуны ничего большего вызвать не могут, только смех. Смешные менты, смешное гэбье, смешные пропагандосы, смешная власть...

- Нет, не потеряли, это кураторы из ФСБ надоумили. Те тоже везде визитки Яроша находили, а наши подошли креативно - визитку Бондаренко находить не стали, но нашли фрау. «Шерше ля фам» - это ж классика.

- Зачем нам содержать столько дармоедов из МВД, КГБ, ОМОНа и т.д, когда фрау А. работает эффективней и бесплатно.

- Фрау А, которая пишет по-русски и двумя разными почерками, причем они оба — мужские... Ну, какая диктатура, такая и пропаганда.

- Вы полагаете, что это у них от стресса? Так тут наверное какие-то таблетки им надо принимать, а не письма писать. Хотя, какие таблетки помогут, если здоровые мужики величают себя «фрау», пишут письма на имя президента, враги им мерещатся... И все это показывают по телевизору, в газетах публикуют.

- Отличное письмо! Побольше бы таких, чтоб окончательно и всем стало ясно, что у власти шайка убогих недоумков. Пишите, Шура, пишите!