Беларусь по риску для инвесторов поставили в один ряд с Венесуэлой 2 14.04.2017, 9:21

8,001

Инвесторам посоветовали обходить Беларусь стороной из-за «очень высоких политических рисков».

В составленном впервые французской страховой компанией Coface Political Risk Index (Индексе политических рисков), охватывающем 159 государств, Беларусь заняла 38 место, пишет «Завтра твоей страны».

Компания Coface, которая специализируется на страховании рисков, связанных с внешней торговлей и внешнеэкономической деятельностью, объединила в Political Risk Index оценку двух рисков для бизнеса. Один из них риск для безопасности, обусловленный текущими конфликтами или террористическими угрозами, второй – политическая и социальная уязвимость.

Самые рискованные в плане ведения бизнеса страны, обычно те, что подвергаются внешней агрессии или находятся в состоянии внутренних конфликтов, получают самые высокие баллы. Соответственно, самые благополучные – самые низкие.

По оценке Coface, Беларусь со своими 48,9% оказалась в верхней части рейтинга в категории стран с «довольно высоким политическим риском». Всего в эту группу включено 33 государства. Соседями Беларуси стали Таджикистан (49%) и Венесуэла (48,7%). У Беларуси более высокий политический риск в этой группе, чем у Туркменистана (46,6%), Казахстана (46,4%), Армении (46%) и Узбекистана (46%).

Страны с риском выше, чем в Беларуси

В основном в категорию стран с «довольно высоким политическим риском» входят государства Азии и Африки, есть три латиноамериканских представителя (Венесуэла, Куба и Парагвай) и Босния и Герцеговина. Отметим, что в нее включены относительно благополучные Катар, ОАЭ , Оман и участник БРИКС – ЮАР.

Возглавляют рейтинг в категории стран с «максимальным политическим риском» находящиеся в центре войн и вооруженных конфликтов Афганистан, Ирак, Ливия, Нигерия, Судан, Сирия и Йемен. Их оценка – 100%. Также к этой группе отнесена Центральноафриканская Республика, у которой индекс составляет немного меньше - 89,6%.

В категорию стран с «очень высоким политическим риском» отнесены Украина (13 место, 70,8%) и Россия (22 место, 61,8%).

«Высокий политический риск» в Турции (26 место, 59,8%) и Китае (36 место, 53,2%).

Страны с риском ниже, чем в Беларуси

Ниже Беларуси по степени политического риска в рейтинге расположись участники «групп» с «умеренным политическим риском» (среди них – Кыргызстан, Израиль, Молдова), с «низким политическим риском» (среди них - Франция, Грузия, Великобритания, Латвия, Италия, Канада, Германия, Литва) и с «очень низким политическим риском». К последней группе относится самая благополучная страна -- Исландия. Она занимает 159 место с показателем 9,5% . Отметим, что в этой группе на 156-м месте (14,4%) находится и наша соседка – Польша.