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Слуцких пенсионеров возят собирать камни на спецавтобусах

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  • 14.04.2017, 12:18
Архивное фото t-styl.info

Райисполком задумал общественные работы для «тунеядцев», но желающих не оказалось.

С начала апреля 95 случчан поучаствовали в «общественных работах», которые предлагает отдел занятости. Среди них много пенсионеров, сообщает kurjer.info.

О том, что в отделе занятости работает пункт по организации и ежедневному направлению граждан, нуждающихся в трудоустройстве, на общественные и социально полезные работы, сообщает Слуцкий райисполком.

За комментарием журналисты обратились к Виталию Бойко, начальнику управления по труду, занятости и социальной защите Слуцкого райисполкома.

«Люди записываются. Изначально организовывались поездки для неработающих граждан, но они не сильно интересуются таким видом работы. Больше обращается пенсионеров. Никто не запрещает любому желающему подработать, — говорит Виталий Бойко. — В хозяйства съездили уже 4 автобуса, это 95 человек. 13 апреля в связи с плохими погодными условиями поездка отменилась».

По словам начальника управления, платят за работу сельхозпредприятия. У каждого свои расценки, виды и объем работ, поэтому заработок получается разный. «Пока заявки от хозяйств поступают только на сбор камней», — пояснил Виталий Бойко.


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