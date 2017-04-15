Как государство наживается на белорусах 2 Ольга Евсеева, «Завтра твоей страны»

15.04.2017, 11:48

Быть гражданином Беларуси – недешевое удовольствие.

В Беларуси опережающими темпами растут поступления в бюджет за счет НДС и акцизов, а государство экономит на ЖКУ, чтобы обслужить госдолг - в бюллетене об исполнении консолидированного и республиканского бюджетов по итогам 2016 года, недавно опубликованном на сайте Минфина, эксперты нашли много интересного.

НДС все равно на плечах населения

Доходы консолидированного бюджета в 2016 году составили 28,5 млрд рублей или 14,3 млрд долларов по среднегодовому курсу. Выходит, что за год каждый работающий белорус пополнил казну почти на 6,5 тысяч рублей. Государство получало 78 млн рублей в день, 3,2 млн рублей в час или 902 рубля в секунду.

Главным бюджетным донором в 2016 году являлся налог на добавленную стоимость, доля которого в общем объеме консолидированного бюджета составила 29%. Да-да, тот самый НДС, вокруг которого из-за декрета № 3 разгорелось столько споров. Тунеядцы в суде пытались доказать, что финансируют госрасходы через покупки в магазинах, даже если при этом они не работают и не платят подоходный. Налоговики тогда заявили, что физические лица не являются прямым плательщиком НДС, забыв упомянуть, что этот налог действительно включается в цену товаров и услуг и в конечном счете все равно ложится на плечи потребителей. К слову, доля еще одного известного косвенного налога – акцизов, которые включаются в цену алкоголя, табака и топлива – составила 8%.

Итого за счет НДС и акцизов в совокупности было сформировано 37% доходов консолидированного бюджета.

Акцизы и НДС вошли в топ-3 налоговых доходов по темпам прироста в 2016 году. Так, за счет НДС в 2016 году государство получило на 13,3% больше денег, чем в 2015, а за счет акцизов – на 12,4% больше. Быстрее росли только налоги на собственность, объем которых увеличился на 29,1%. В целом отмечен рост по всем статьям налоговых доходов, кроме налогов от внешнеэкономической деятельности.

Основные госрасходы пошли на содержание самого… государства

Что касается расходов консолидированного бюджета, то они по итогам 2016 года составили 27,3 млрд рублей. Выходит, что на каждого своего гражданина государство в среднем потратило почти 2900 рублей. Из консолидированного бюджета ежедневно уходило 74,7 млн рублей, или 3,1 млн в час, или 864 рубля в секунду.

Это может показаться странным, но наибольший удельный вес в структуре расходов государства занимает отнюдь не пресловутое образование или здравоохранение, а общегосударственная деятельность, то есть по сути содержание самого себя. На эти цели в 2016 году было направлено 19% расходов консолидированного бюджета.

Помимо расходов на содержание всевозможных госорганов, общегосударственная деятельность включает в себя и расходы на обслуживание госдолга.

Второе место делят между собой расходы на развитие национальной экономики и расходы на образование, на долю которых пришлось по 17% расходов консолидированного бюджета. На третьем месте – здравоохранение, которое стоило бюджету 15% годовых расходов.

Враги не дремлют, а сохранение «островка стабильности» требует серьезных расходов

В 2016 году государству пришлось сэкономить на ЖКУ и жилищном строительстве, охране окружающей среды, судах и милиции. Наиболее значительное сокращение по сравнению с 2015 годом – на 17% – продемонстрировали расходы на ЖКУ и строительство жилья. С учетом бурного роста «коммуналки» и сокращением господдержки нуждающихся в улучшении жилищных условий такая динамика не выглядит удивительной.

Не вышло сэкономить на общегосударственной деятельности и национальной обороне – расходы по этим статьям выросли на 6% и 6,5% соответственно. Враги не дремлют, а сохранение «островка стабильности» требует серьезных расходов. Что касается общегосударственной деятельности, то здесь значительную лепту внес рост расходов на обслуживание госдолга на 26% по сравнению с 2015 годом.

Нужно помнить, что, когда мы говорим о доходах и расходах бюджета, пенсии и всевозможные пособия относятся к ним мало. Они выплачиваются в основном за счет средств Фонда социальной защиты населения, который формируется за счет обязательных взносов из заработных плат. Ежемесячно каждый работник отдает на эти нужды 35% своего заработка, и преимущественно за счет этих средств и осуществляется выплата пенсий, пособий и прочих «социальных плюшек». В 2016 году доходы фонда составили 11,7 млрд рублей. Если сложить этот показатель с доходами консолидированного бюджета, получится, что государство в прошлом году собрало порядка 40 млрд рублей или более 9000 рублей с каждого работающего белоруса.

Быть гражданином Беларуси – недешевое удовольствие.

Ольга Евсеева, «Завтра твоей страны»