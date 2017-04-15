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Фотофакт: На Мядельщине выпал снег

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  • 15.04.2017, 19:45

Снег сегодня был также в Поставах и Лепеле.

Прогнозы синоптиков оправдались. Атмосферные фронты принесли в Беларусь не только дожди, но и мокрый снег. Вот, например, как сегодня выглядела Мядельщина.

Читатели tut.by также сообщают, что снег сегодня был в Поставах и Лепеле.

Но основная непогода нас ожидает на Пасху. Синоптики объявили на 16 октября оранжевый уровень опасности. По республике ожидаются сильный ветер, мокрый снег и гололедица.


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