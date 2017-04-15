Фотофакт: На Мядельщине выпал снег

Фотофакт: На Мядельщине выпал снег3
- 15.04.2017, 19:45
Снег сегодня был также в Поставах и Лепеле.
Прогнозы синоптиков оправдались. Атмосферные фронты принесли в Беларусь не только дожди, но и мокрый снег. Вот, например, как сегодня выглядела Мядельщина.
Читатели tut.by также сообщают, что снег сегодня был в Поставах и Лепеле.
Но основная непогода нас ожидает на Пасху. Синоптики объявили на 16 октября оранжевый уровень опасности. По республике ожидаются сильный ветер, мокрый снег и гололедица.
@nadvorie, тут автор фото утверждает, что это Нарочь сейчас.И у них вот это, вот это вот всё) pic.twitter.com/4wbVDGWWt2— int_0x21 (@int_0x21) 15 апреля 2017 г.