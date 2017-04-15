Архиепископ Пинский: Ложь, что в мире столько зла! Христос – победитель! 3 15.04.2017, 21:31

Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан обратился к верующим по случаю праздника.

«Когда умер Господь Иисус Христос, Его ученикам казалось, что погибла всякая надежда: земля победила небо, человек победил Бога, ненависть поразила любовь. И вот перед ними является воскресший Господь, живой плотью Своей, живой человечеством Своим, но живой уже не просто утраченной Им земной жизнью, а жизнью вечной. И явившись, Господь Иисус Христос дарует Своим ученикам вечную жизнь, и поэтому они не боялись смерти», – напоминает в своем Пасхальном послании библейские события Архиепископ Пинский и Лунинецкий Стефан.

«Иногда и нам кажется, что в мире столько зла, что человек становится неспособным думать и выбирать добро. Но это – ложь! Христос – победитель! Если мы будем с Богом, то нам ничего не страшно. И сегодня Христос побеждает! Сейчас в мире множество искушений – информация, удобства, комфорт, без которого, кажется, уже невозможно жить. На самом деле невозможно жить без Бога, а с Ним можно жить везде. Везде жить хорошо, когда человек живет с Богом, и везде будет плохо, когда в сердце нет Христа», – рассуждает архиепископ Пинский, сообщает pinskeparh.by.