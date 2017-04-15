В помощь героям Дня Воли собрали уже более $50 тысяч 15.04.2017, 22:30

Фото: svaboda.org

Белорусская солидарность в действии.

В интернете продолжается кампания сбора денег для семей арестованных накануне и в День Воли.

По состоянию на 15 апреля уже собрано более 50 тысяч долларов. Об этом в «Фейсбуке» сообщила группа координации помощи репрессированным в Беларуси BY_help.

К кампании BY_help присоединились сотни человек в Беларуси и за ее границами.

Сбор идет через профсоюз радиоэлектронной промышленности (РЭП), а также через частных лиц. Желающие помочь могут обратиться к координаторам инициативы BY_help.