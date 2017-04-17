Как Качанова за полгода обогнала в очереди на жилье 10,5 тысяч минчан 1 17.04.2017, 11:30

Наталья Кочанова в центре

Фото: Сергей Гудилин/«Наша Ніва»

«Очередь на улучшение жилищных условий» в Минске - достаточно эфемерная вещь.

Всего в списке более 200 тысяч семей, а за прошлый год право построиться получили только 626 человек. Из-за таких темпов строительства очередь фактически остановилась на тех, кто записался в нее в конце 1980-х, пишет nn.by.

Однако многие все равно записываются в льготный список - на всякий случай. Чтобы сделать это, надо прожить в столице 10 лет. Однако есть и исключения - военнослужащие, судьи и другие подобные категории. Обычно они строятся в ведомственных домах.

Впрочем, существуют и исключения из исключений. Интернет-портал Мингорисполкома позволяет отследить, какое место в очереди занимает тот или иной гражданин.

Внимание журналистов привлек случай Натальи Кочановой, нынешней главы администрации Лукашенко. Она вместе с мужем переехала в Минск в декабре 2014 года, когда была назначена вице-премьером. Сначала жила в отеле, потом, наверное, на территории резиденции Дрозды.

Сайт Мингорисполкома сообщает, что гражданка Наталья Ивановна Качанова (дата рождения - 25 сентября 1960) состоит на учете в Центральном района Минска с составом семьи 2 человека. Она находится в общем списке с 14 июня 2016 года под номером 10532. Кроме того, Качанова включена в отдельный список с 14 июня 2016 года, ее номер в этом списке 3».

Чиновница (на тот момент вице-премьер по социальным вопросам) впервые появилась в очереди на улучшение жилищных условий в июне 2016 года. И уже в октябре 2016 году Мингорисполком выделил ей участок под застройку в «Дроздах-2».

Таким образом Качанова смогла решить свой квартирный вопрос за четыре месяца, обойдя в очереди 10530 жителей Центрального района Минска.

Что такое 10 тысяч человек, которых обогнала Качанова?

Это, например, аудитория концерта Сергея Михалка на «Минск-Арене».

Либо населения такого города, как Узда или Воложин.